Las fotos en HD llegan a WhatsApp y así funciona la nueva opción

“Compartir fotos en WhatsApp acaba de tener una actualización. Ahora puedes enviarlas en HD”, anunció este jueves 17 de agosto el director ejecutivo de Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), Mark Zuckerberg, en sus redes sociales.

La función ya está disponible en Estados Unidos y se implementará en Guatemala y todo el mundo en las próximas horas o días tanto para su versión de Android, como la de iOS o la web.

want to see life in HD? ✨ now the choice to send HD photos in chat is up to you. pic.twitter.com/z0gE7tIAuo

— WhatsApp (@WhatsApp) August 17, 2023