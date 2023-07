WhatsApp falla este 19 de julio de 2023 y esto se sabe

Este miércoles 19 de julio se registró una caída mundial de los servicios de WhatsApp, propiedad de la compañía Meta.

Usuarios en Guatemala reportaron fallas en varios lugares del país y según DownDetector, la plataforma especializada en el rastreo de este tipo de problemas reveló que las fallas comenzaron a partir de las 14 horas.

De acuerdo con informes internacionales, el problema de WhatsApp está vinculado con el envío y recepción de mensajes, así como la conexión con el servidor desde la app y la versión Web.

“Estamos trabajando rápidamente para resolver los problemas de conectividad con WhatsApp y lo actualizaremos aquí lo antes posible”, publicó WhatsApp en su cuenta de Twitter, mientras que usuarios en el mundo viralizaron las fallas de la app en redes sociales.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023