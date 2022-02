Videos: ciudades de Ucrania están bajo fuego ruso, reportan medios internacionales

El presidente ruso Vladimir Putin anunció este miércoles 23 de febrero una “operación militar” en Ucrania y medios internacionales empiezan a reportar los primeros bombardeos que documentan en videos.

El presidente ruso dijo en una intervención por televisión “he tomado la decisión de una operación militar”; además, denunció un “genocidio” orquestado por Ucrania en el este del país.

Putin también prometió represalias contra quienes interfieran en la operación rusa en Ucrania, y pidió a los soldados del país vecino deponer las armas.

En respuesta, el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que “el mundo hará responsable a Rusia” por el ataque a Ucrania, el cual calificó como “injustificado”.

En tanto, la Unión Europea (UE) anunció el miércoles sanciones contra el ministro de Defensa y los jefes militares rusos, el Jefe de Gabinete del Kremlin, al ministro de Desarrollo Económico y la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores por su papel en el reconocimiento de las regiones separatistas de Ucrania.

Las sanciones publicadas en el Diario Oficial de la UE consisten en el congelamiento de bienes y prohibiciones de visas contra los afectados.

A su vez, Biden anunció el miércoles sanciones contra la empresa encargada de la explotación del gasoducto Nord Stream II, que une Rusia con Alemania.



La medida se dio a conocer después de que Alemania anunciara el martes que suspendería este polémico gasoducto.

El día anterior, Estados Unidos ya había hecho públicas las medidas contra los bancos y oligarcas rusos, denunciando el “inicio de una invasión rusa” en Ucrania.

Rusia prometió una respuesta “fuerte” y “dolorosa” a las sanciones estadounidenses.

Las medidas siguen siendo modestas en comparación con las anunciadas en caso de invasión y Moscú cuenta con casi 640 mil millones de dólares en reservas de divisas y 183 mil millones en un fondo soberano para hacerles frente.

El lunes, Putin reconoció la independencia de las “repúblicas” separatistas de Donetsk y Lugansk y un día más tarde la cámara alta rusa dio luz verde para el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania.

Explosions heard in the distance before sunrise in Kyiv, Ukraine.

LATEST: https://t.co/Hq3CVT4l2t pic.twitter.com/87ZNAV2uf5

— ABC News (@ABC) February 24, 2022