TSE ha abierto 65 expedientes por casos de políticos que promocionan su imagen y quiénes continúan con promesas de campaña

De enero a junio 2022, la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha trasladado 65 expedientes a la Inspección General para que lleve a cabo las investigaciones y determine si hay alguna infracción a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) por posible posicionamiento de imagen de políticos en medios de comunicación.

Pese a que muchos de los políticos nacionales figuran dentro de estos expedientes, en las últimas semanas algunos han incrementado sus publicaciones en redes sociales, con ofrecimientos con miras a las elecciones del próximo año.

¿Quiénes son los que más expedientes tienen?

Desde enero a junio, el monitoreo de la unidad del TSE detectó posible posicionamiento de la imagen del excandidato presidencial Roberto Arzú, por lo cual ha abierto cinco expedientes para que la Inspección General lleve a cabo las investigaciones, sumado a una advertencia el 25 de marzo pasado, para que se abstenga de continuar con actos de campaña, ya que podría no permitir su inscripción en las próximas elecciones.

Esto no ha impedido que Arzú continúe con la publicación de videos en sus redes sociales con una serie de promesas que van desde ofrecer actuar con mano dura contra las pandillas, energía eléctrica sin costo por 10 años, hasta advertir que llevará a la cárcel al presidente Alejandro Giammattei, sumado a ofrecer aportes monetarios para estudiantes.

“Presidente Giammattei a usted lo único que le espera y a ese muchacho que con el que anda por todos lados es la cárcel y de eso me voy a encargar yo”, expuso Arzú en un video publicado en su cuenta de Instagram, que hace recordar la promesa del mismo Giammattei el 8 de agosto de 2019, cuando prometió llevar a prisión a su contrincante política, Sandra Torres.

“Vamos a quitarles los privilegios a todos esos canallas (delincuentes) y lo vamos a hacer como Bukele, aunque me digan Bukele dos, y los vamos a perseguir hasta debajo de las piedras”, dijo en un video.

Mulet

Actualmente la Inspección General del TSE tiene en su poder tres expedientes por posible posicionamiento de la imagen del excandidato presidencial, Edmond Mulet, quien además, el 25 de marzo, también recibió una advertencia, ya que el TSE podría no inscribirlo, por supuestamente promocionarse con la publicación del libro “El Nuevo Comienzo”, por hacer alusión a que fue candidato presidencial.

En las últimas semanas Mulet ha utilizado sus redes sociales, principalmente Twitter para opinar sobre diversos temas, como los subsidios a los combustibles, las actividades partidarias del oficialismo, así como fotografiándose junto a personas de los sitios que visita.

“Llevo toda mi vida enfrentando a corruptos y dictadores en Guatemala y alrededor del mundo, los enfrenté antes y no me voy a callar ahora. Para que el mal triunfe solo se necesita que las mujeres y hombres buenos no hagamos nada, y yo no me voy a callar, lo que hoy está en juego es nuestra historia”,

expuso Mulet en un video publicado el pasado 22 de junio donde critica una actividad oficialista en El Jícaro.

Sandra Torres

La Unidad de Medios tiene remitido a la Inspección General dos expedientes para investigar un posible posicionamiento de la excandidata presidencial y actual Secretaria General de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

En los últimos meses la excandidata presidencial ha acompañado al partido a las jornadas de afiliación y el pasado 15 de julio en un video a través de sus redes sociales dio a conocer la propuesta del “Bono de Semana Santa”, que una semana después fue oficializado como iniciativa por los diputados de una de las facciones de la UNE, quienes negaron que sea una promesa de campaña, aunque recuerda la promesa del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, quien ofreció un “Bono 15”.

Torres además, en sus redes sociales ha buscado semejanza con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ya que el pasado 24 de julio, por el cumpleaños del mandatario publicó: “#FelizCumpleaños @Nayibbukele le deseo un feliz cumpleaños, a usted y a mí nos une el deseo de construir un futuro de oportunidades para nuestros países algo que usted ya comenzó a hacer para El Salvador. Un fuerte abrazo #SandraTorres”.

Zury Ríos

El Salvador se ha convertido en un ejemplo para las promesas de campaña, por el tema de las pandillas. El pasado 20 de julio en su Twitter, Zury Ríos publicó un mensaje como lo hace cada semana, y esta vez utilizó el modelo salvadoreño para el control territorial y lucha contras las pandillas para ejemplificar cómo deberían de actuar en el país, esto pese a que tiene un expediente abierto en el TSE por posible posicionamiento de su imagen.

“El Salvador lleva 150 días en los que no han asesinado a nadie. ¿Qué es lo que están haciendo? Controlar a las cárceles, asignar el presupuesto adecuado a la policía y al Ejército, mejores salarios, mejorar sus leyes y destinar el 80% de su presupuesto a la inversión social, es un modelo de referencia”, dijo Ríos.

En los últimos meses el TSE también ha abierto expedientes en contra de otras personas que también estarían posicionando su imagen, como Martín Toc, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, excandidatos como Thelma Cabrera y José Luis Chea Urruela, así como los diputados Napoleón Rojas y Manuel Conde.

Aunque aún no se ha formulado un expediente, la Unidad de Medios también tiene bajo la mira la actividad del partido Vamos que se llevó a cabo el 16 de julio en El Jícaro, El Progreso, donde el exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez promovió como posible candidato a diputado, al actual gobernador departamental de El Progreso, César Augusto Rodas Álvarez.

Últimos expedientes abiertos

El pasado 6 de julio la Unidad de Medios remitió a la Inspección General del TSE los últimos expedientes que considera con indicios para que se hagan las investigaciones y se determine si hay infracción a la LEPP.

Son 10 expedientes, y entre los aludidos figuran:

Carlos René Pineda Sosa, del partido Cambio

Roberto Arzú (dos expedientes)

Amílcar Rivera

Andi Natanael Pacheco

Ofelia Rodríguez

Omar Camposeco

Mauricio Contreras, alcalde de Atescatempa

Carlos Manuel Enrique Villeda de la Cruz

Partido Nosotros

El artículo 94 Bis de la LEPP se refiere a la “propaganda ilegal de personas individuales”, el cual detalla que “no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicando su imagen, en los diferentes medios de comunicación”.

Mientras tanto el artículo 196 regula los tiempos para realizar campaña electoral, sin embargo, establece que será hasta la segunda o tercera semana de enero cuando este tipo de actividades sean permitidas, y antes no se pueden realizar actividades de campaña

Actualmente son 23 los partidos políticos que están activos para participar en el proceso electoral del 2023 y 26 comités para la formación de agrupaciones políticas que están registrados en el TSE.