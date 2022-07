TSE vigila de cerca a políticos por posible promoción de imagen o campaña anticipada

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este lunes 18 de julio que mantiene un constante monitoreo en los medios acerca de las publicaciones de políticos en medios de comunicación de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En las últimas semanas se ha visto en medios publicaciones de políticos que eventualmente lanzarían su candidatura, como Zury Ríos, Sandra Torres, Neto Bran, Roberto Arzú y Miguel Martínez, que ha promovido candidaturas a diputados.

La promoción de bonos, en el caso de Torres; el acompañamiento a migrantes, de Ríos; la vuelta a la pena de muerte, de Arzú; transporte gratis en el caso de Bran, o la promoción de diputados por el Progreso, de Martínez, son acciones que estarían bajo la lupa del TSE.

Ranulfo Rafael Rojas, presidente del TSE, dijo que el monitoreo lo efectúa la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Agregó que también están al tanto de las diferentes actividades que efectúan las organizaciones políticas, por medio de la Inspectoría General.

“Al detectar una actividad de estas se genera un informe e Inspección General realiza la investigación, y de considerar una posible infracción, el Registro de Ciudadanos impone la sanción”, explicó Rojas.

Dijo que otra de las figuras que se analiza en la actualidad es la promoción de la imagen, que está regulado por la ley.

El presidente del TSE dijo que, de acuerdo con las normativas, las sanciones después de analizar las posibles faltas, podrían ir hasta la no inscripción como candidato.

Agregó que se impondrán las sanciones de ley tras el monitoreo y reporte de la Unidad de Medios.

En las últimas horas trascendió el caso de Miguel Martínez, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno, que promovió a dos posibles candidatos a diputados del partido Vamos en una jornada de afiliación en El Progreso, que más pareció una actividad de campaña electoral.

“Yo no soy quien para perdonarle los pecados a los delincuentes, eso queda en manos de DIOS, yo solo me encargaría de enviárselos a Él.” #SiSePuede aplicar la pena de muerte, Si hay una ruta. Quien diga que no, es porque quiere que Guatemala siga secuestrada por los delincuentes. pic.twitter.com/uj99tT9DUt

— Roberto Arzú (@robertoarzugg) July 15, 2022