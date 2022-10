Insivumeh registra 18 temblores en Guatemala en las últimas 24 horas

El Insivumeh reportó este domingo 16 de octubre que a las 12:19 horas se registró un sismo de magnitud 3.0 con epicentro en Zacapa.

El ente científico también informó que en las últimas 24 horas se han registrado 18 temblores en el territorio nacional y de estos ninguno ha sido sensible.

En lo que va del 2022, se han registrado 3 mil 569 sismos en Guatemala y de estos 79 han sido sensibles.

La mayoría de los temblores han tenido epicentro en Chimaltenango, costas de Escuintla y en océano Pacífico en las costas de El Salvador.

En los últimos días, uno de los departamentos que se ha visto afectado por los sismos es Izabal.

El 30 de septiembre recién pasado, pobladores de Izabal y la región norte del país se mostraron alarmados por dos temblores registrados durante la mañana.

A las 6.05 horas se registró uno de los temblores de magnitud 4.5, con epicentro a 52 kilómetros de Puerto Barrios, Izabal, y con una profundidad de 25 kilómetros, en aguas del Caribe.

Qué hacer en caso de un sismo

1. La primera reacción que debemos tener, aunque sea difícil, es mantener la calma y transmitir ese sentimiento a quienes estén con nosotros para evitar que el pánico nos haga tener conductas fuera de nuestro juicio que puedan lastimarnos o lastimar a otros.

2. Ubicar las esquinas de la casa, como los marcos de las puertas, y colocarse debajo de estas.

3. Elegir un lugar seguro dentro de la vivienda. Agacharse, cubrirse la cabeza y sostenerse de una estructura estable; por ejemplo, debajo de una mesa o escritorio. Hay terremotos tan intensos que impiden que permanezcamos de pie, por lo que lo mejor es gatear hacia un objeto seguro.

4. Si no hay muebles seguros, sentarse en el piso contra una pared interior. Si la vivienda es de adobe y con techo pesado, salir al exterior.

5. Alejarse de las ventanas, espejos, anaqueles, plantas colgantes, repisas y lámparas que puedan desprenderse de su base.

6. No usar los elevadores; bajar por las escaleras. Dentro de un edificio, permanecer dentro de este recinto: no salir, no correr y protegerse.

7. Cuando deje de temblar, evacuar el edificio, de manera ordenada, siguiendo la señalización de rutas de evacuación y dirigirse a los puntos de reunión establecidos previamente.

8. Es importante no propagar rumores, para evitar que la condición emocional impida actuar de manera correcta.

9. Si tiembla cuando caminamos en la vía pública, alejarse de postes del servicio eléctrico, árboles, ventanas, edificios, estructuras con cornisas o antiguas.

10. Si transitamos en vehículo, estacionarlo en un lugar seguro lo antes posible, no salirse del mismo y no obstruir las vías.