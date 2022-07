¿El pez remo predice terremotos? Así es este animal que cuando aparece se asocia con alguna tragedia y esto opinan los expertos

¿Puede predecir terremotos?

Ante la interrogante sobre si los peces pueden ayudar a predecir terremotos, el Instituto Geofísico compartió en sus redes sociales los resultados de la Investigación de Orihara et al. (2019), la cual habla sobre el pez remo y la relación que le vincula la gente con estos acontecimientos naturales que se registran en el planeta, porque casualmente se les asocia con unos sismos ocurridos en 2011.

De esta manera, el estudio señala que las especies de peces implicadas en los terremotos, como el pez remo y el pez listón delgado, fueron el foco de atención; apenas se encontró la relación entre la aparición de este animal y un fuerte sismo al mismo tiempo.

¿Tiene sustento científico?

El Instituto Geofísico indicó que, en 2019, Orihara y sus colaboradores publicaron un artículo en la revista científica “Bulletin of the Seismological Society of America” sobre la posible correlación entre el aparecimiento de los peces del mar profundo en superficie y la ocurrencia de sismos de magnitud mayor a 6 y 7 grados. Construyeron una base de datos y analizaron un total de 336 eventos sísmicos y 221 reportes de aparición del pez remo y pez cinta, en periodos de tiempo entre 1928 y 2011, con ventanas entre las apariciones y los sismos de 10 y 30 días.

El estudio dio estos 4 datos

A pesar de que se reconoce posibles datos faltantes por ausencia de reportes de avistamiento de estos animales, se llegó a las siguientes conclusiones: