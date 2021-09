Reforman delito y envían a prisión a Diego Ariel Stella por un caso de supuesta violación que fue denunciado por víctima en redes sociales

En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Antigua Guatemala se llevó a cabo este viernes 3 de septiembre la segunda audiencia declaratoria en contra del argentino Diego Ariel Stella, a quien en el pasado 21 de julio, el Juzgado le había imputado el delito violencia contra la mujer, en contra de Verónica Molina; en esa oportunidad se le dictó libertad bajo fianza.

En esta oportunidad, el abogado de Molina buscaba reformar el delito, por el que se le había acusado. La jueza Lidia Pérez aceptó la petición y reformó el auto de procesamiento de agresión sexual a violación con agravación de la pena por lo que Stella fue trasladado a prisión preventiva en el centro penitenciario de Chimaltenango

El Ministerio Público (MP) informó que la querellante adhesiva como la Fiscalía de la Mujer por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer de Sacatepéquez solicitaron la reforma del auto de procesamiento en contra de Diego Ariel Stella por el delito de violación con agravación de la pena.

Añadió el ente investigador que durante la audiencia, la jueza le revocó las medidas sustitutivas al señalado y lo envió a prisión preventiva.

El abogado de Molina indicó que se trata de un caso penal por el delito de violación, por lo que se presentaron a solicitar la reforma del delito que inicialmente había sido tratado como violencia sexual, cuando los elementos eran más apropiados para un delito de violación.

Añadió que en base a los argumentos de la prueba científica, la juzgadora consideró que era viable la reforma del delito.

La próxima audiencia será el 25 de octubre cuando el MP tendrás que presentar las pruebas de la investigación.

Denuncia en redes de supuesto abuso

Aunque no todas las víctimas de abuso se atreven a denunciar, Verónica Molina por medio de un video reciente en Instagram denuncia el abuso del que habría sido víctima por parte del señalado.

En el video asegura que el 10 de marzo de este año fue violada y violentada en su casa en Antigua Guatemala “por el señor Diego Ariel Stella”.

Lea también: Sujeto abusó de su hija de 13 años y la embarazó en dos ocasiones; Tribunal lo condena a 40 años de cárcel

Afirma que en el momento en el que logró ponerse a salvo, la asistieron dos personas, entre ellas su cuñada. “Sabía que el silencio no era algo que yo iba a poder manejar y que posiblemente el silencio hubiese sido mi sentencia de muerte porque no lo hubiera aguantado”.

Recordó que estuvo ingresada en el Hospital de Antigua Guatemala unas nueve horas y se sometió a los exámenes médicos, forenses y psicológicos “para en algún omento lograr hacer justicia. Dijo que al supuesto agresor el 21 de julio se le hizo la citación para la primera declaración, en la que el MP solicitó que el delito sea violación por la manera en la que sucedieron los hechos.

Añadió que ninguna mujer en su sano juicio, “aceptara lo que ese hombre me hizo”. Dijo que según los exámenes forenses, tiene rasgos de estrés postraumático, propios de una agresión sexual, “de una violación”.

“Hay todo un camino que recorrer”

En su relato indica que sufrió hemorragias y lesiones. “Hay todo un camino que recorrer, hay una lucha constante por mi salud mental, por mi fortaleza”, manifestó.

Resaltó que ella es uno de los miles de casos aquí en Guatemala, “la única diferencia es que tomé la decisión de no quedarme callada porque confié, ingenuamente confié. Ahora esta ya solo es mi lucha, es la lucha por defender los derechos de todas las niñas y mujeres que han sido violentadas”.

“No voy a dejar de luchar, no me voy a quedar callada, no importan lo que digan, voy a seguir adelante”, agregó a su relato y pidió al sistema guatemalteco que le responda y “que dejen de solapar los crímenes del señor Diego Ariel Stella”.

Niega señalamientos

“Ruego a las autoridades y a la población en general, que se permita llevar un proceso judicial trasparente, objetivo y no viciado por acusaciones amarillistas que son falsas”, escribió en Facebook Diego Ariel Stella, quien niega los señalamientos.