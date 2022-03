Presidente Volodimir Zelenski agradece a Guatemala y Giammattei por el apoyo a Ucrania

El presiente ucraniano Volodimir Zelenski agradeció este jueves 17 de marzo a varios países, entre ellos Guatemala, por el apoyo brindado a su país durante la crisis por los enfrentamientos con las tropas rusas.

“Agradecemos el apoyo del pueblo amigo de Guatemala y personalmente a Giammattei durante la lucha de Ucrania contra la agresión rusa. Recordaremos una posición clara y fuerte de Guatemala. Necesitamos expandir la coalición contra la guerra. Detengamos la guerra juntos. #StopRussia”, detalla el mensaje publicado en Twitter.

El presidente Alejandro Giammattei se ha referido a la situación que enfrenta el país luego de los ataques rusos y ha dicho que Guatemala apoya a Ucrania.

Lea más: Presidente Alejandro Giammattei compara situación de Rusia y Ucrania al hablar de injerencia extranjera en Guatemala

Las autoridades migratorias guatemaltecas han anunciado que el país recibirá a familias ucranianas que necesiten asilo.

Varias familias han recibido ya la ayuda ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto Guatemalteco de Migración.

Hasta el 15 de marzo, el Gobierno de Guatemala reportó que 19 personas originarias de Ucrania han sido recibidas en calidad de refugiadas.

Lea más: “Usted comenzó esta guerra”: el mensaje que lanzó Arnold Schwarzenegger en contra de Vladimir Putin por los ataques rusos en Ucrania

Una parte de ese número fueron familias que salieron de Varsovia, Polonia, rumbo a Ámsterdam, Países Bajos, luego Panamá y finalmente al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Entre los refugiados hay 10 adultos y nueve menores, quienes se reencontraron con familiares que ya vivían en Guatemala por situación de trabajo.

We appreciate the support of the friendly people of Guatemala and personally @DrGiammattei during 🇺🇦’s struggle against Russian aggression. We will remember a clear and strong position of 🇬🇹. We need to expand the anti-war coalition. Let's stop the war together. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2022