“Usted comenzó esta guerra”: el mensaje que lanzó Arnold Schwarzenegger en contra de Vladimir Putin por los ataques rusos en Ucrania

De igual manera, aprovechó para dedicar algunas palabras al presidente ruso y lo acusó de ser el causante del conflicto entre ambas naciones que ha acabado con la vida de miles de personas.

Por medio de un video de nueve minutos publicado en sus redes sociales, Arnold Schwarzenegger dio su punto de vista sobre esta problemática y la necesidad de detenerla antes que siga cobrando la vida de personas inocentes.

Debido a esta situación, el actor de 74 años instó al presidente Vladimir Putin a “detener la guerra”, ya que él fue el causante de ese conflicto y tiene en su poder frenarlo antes que sea muy tarde.

“Ucrania no empezó esta guerra. Ni los nacionalistas ni los nazis. Los que mandan en el Kremlin comenzaron esta guerra. Al presidente Putin, le digo: usted comenzó esta guerra. Usted está liderando esta guerra. Tú puedes detener esta guerra”, indicó.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022