  Ciudad Guatemala
Salud

VIDEO | El miedo al éxito: cuando alcanzar metas también genera ansiedad

Lograr un ascenso, graduarse o emprender un nuevo proyecto suele asociarse con alegría y satisfacción, pero en algunas personas también provoca inseguridad, ansiedad o la sensación de no merecerlo. Psicólogas como María Renée Ordóñez y Daniella Feterman explican que este fenómeno está vinculado al síndrome del impostor, al temor al cambio y a creencias limitantes que pueden originarse en la infancia. Reconocer habilidades, reforzar la autoestima y hablar de estas emociones en un espacio seguro son pasos esenciales para superar este obstáculo emocional.

por jamado   21 agosto, 2025 - 13:58 PM
Etiquetas:
Éxito Miedo Miedo al éxito salud mental

Relacionado

-

VIDEO | El miedo al compromiso y su impacto en las relaciones, según la psicología

-

VIDEO | Cuándo acudir a terapia: 8 señales que alertan sobre la salud mental

-

Cómo saber si estás sanando o reprimiendo el dolor, según la psicología

-

Qué tan normal es olvidar palabras mientras hablamos (y cuándo se convierte en un problema)

ÚLTIMAS NOTICIAS

-

VIDEO | Papaya: beneficios, propiedades y por qué es mejor comerla en ayunas

-

VIDEO | Acné: causas, síntomas y tratamientos efectivos según especialistas

-

VIDEO | ¿Qué es la alergia por estrés y cómo se puede prevenir?

-

VIDEO | Ojeras: causas y consejos efectivos para eliminarlas, según dermatólogos

-

VIDEO | “Estamos preparándonos de la mejor manera”: Selección de Guatemala busca el boleto al Mundial