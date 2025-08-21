VIDEO | El miedo al éxito: cuando alcanzar metas también genera ansiedad

Lograr un ascenso, graduarse o emprender un nuevo proyecto suele asociarse con alegría y satisfacción, pero en algunas personas también provoca inseguridad, ansiedad o la sensación de no merecerlo. Psicólogas como María Renée Ordóñez y Daniella Feterman explican que este fenómeno está vinculado al síndrome del impostor, al temor al cambio y a creencias limitantes que pueden originarse en la infancia. Reconocer habilidades, reforzar la autoestima y hablar de estas emociones en un espacio seguro son pasos esenciales para superar este obstáculo emocional.