Precio de Netflix en Guatemala: baja costo de suscripción y así quedarán planes mensuales

Netflix empezó este martes 14 de febrero a comunicar a sus suscriptores en Guatemala sobre modificación en los precios de los planes de suscripción.

Indicó a sus usuarios que en la próxima facturación a partir del 13 de febrero de 2023, la cuota mensual bajará.

Añadió que los suscriptores seguirán teniendo acceso a todas las series y películas favoritas.

Netflix compartió para sus usuarios en Guatemala una nueva tabla de tarifas.

El plan básico tendrá un costo de US$ 4.99 (Q39) al mes, el precio del estándar será de US$ 7.99 (Q62) al mes, mientras que el plan premium su costo mensual será de US$ 10.99 (Q86).

Aclaró que según el lugar donde viva el suscriptor, es posible que le cobren impuestos, además del precio de la suscripción.

También indicó que las cuentas de Netflix están hechas para personas que viven juntas en el mismo inmueble.

