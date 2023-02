Netflix acaba con las cuentas compartidas entre distintos hogares en estos países

Netflix anunció que el plan comenzó en España. Además, los suscriptores que tengan una segunda residencia o que viajen con frecuencia a la misma ubicación, deben abrir la aplicación de Netflix en sus dispositivos móviles mientras están conectados a la red wifi de su ubicación principal una vez al mes y, a continuación, cuando lleguen a la segunda ubicación, informaron fuentes de la plataforma.

Este plan, que también se empieza a aplicar en Portugal, Nueva Zelanda y Canadá, se basa en las soluciones probadas durante el último año en cuentas compartidas en Latinoamérica, señaló la directora de Innovación de producto de la plataforma, Chengyi Long, en un comunicado en el blog de la compañía.

“Siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix con funciones como los perfiles y el visionado en varias pantallas. Aunque han tenido un éxito enorme, también han provocado alguna confusión sobre cuándo y cómo puedes compartir Netflix”, indicó.

A partir de este momento, los suscriptores deberán tener “mayor control sobre quiénes pueden acceder a su cuenta” de Netflix, que “está diseñada para un solo hogar” y para las personas que en él viven, remarca la nota, por lo que la empresa “ayudará a configurar” cada cuenta para establecer la ubicación principal.

Con estas novedades, los suscriptores podrán controlar quién utiliza su contrato: “Nuestro principal objetivo ha sido dar a los suscriptores un mayor control sobre quiénes pueden acceder a su cuenta”, remarcan.

We know there’s been a lot of confusion about sharing Netflix.

A Netflix account is intended for one household, so we’re rolling out new features in Canada, New Zealand, Portugal, and Spain (and more broadly in the coming months) to give you more control over your account…

— Netflix (@netflix) February 8, 2023