Paciente con cáncer revela sus temores al no tener acceso a medicamentos por crisis que atraviesa el Hospital San Juan de Dios

El Hospital General San Juan de Dios enfrenta crisis por desabastecimiento de medicamentos y pacientes ya se ven afectados por esta situación.

Prensa Libre y Guatevisión consultaron a una paciente que padece cáncer, quien señaló que en el área de quimioterapia no están atendiendo por falta de medicamentos y afirmó que mandan a las personas a su casa.

La personas afectada, que por razones obvias no se identificó, informó que llegó a consulta la semana pasada y se percató de que muchas personas no han recibido atención.

“Es muy triste porque uno necesita su medicamento”, manifestó la paciente.

Al consultarle qué sucede si no recibe sus medicamentos, la persona respondió: “El cáncer vuelve a revivir porque la quimioterapia es para detenerlo”.

Añadió que hay personas que llegan desde Petén y otros departamentos, pero regresan a casa sin ser atendidos, porque les dicen que no hay medicamentos y les cambian la fecha de la consulta.

Dijo que para ella el hospital ha sido una bendición, pero ahora la situación es distinta por la falta de medicina.

“Da mucha tristeza porque nadie sabe lo triste que es tener esa enfermedad”, externó respecto de la situación.

Desde el pasado martes 15 de febrero médicos residentes y especialistas de Medicina Interna del Hospital General San Juan de Dios se declararon en asamblea permanente ante la falta de medicamentos esenciales, por lo que solo atienden emergencias.

Los médicos informaron en esa ocasión que la medida es para hacer presión a las autoridades hospitalarias para que los abastezcan de medicamentos esenciales.

El miércoles 16 de febrero, las autoridades del San Juan de Dios informaron que agilizaban los procedimientos para el abastecimiento de medicinas y que hubo un ingreso de fármacos a las bodegas del hospital.

Fallece paciente

El miércoles 16 de febrero falleció un paciente debido al desabastecimiento. La persona se encontraba en estado crítico y murió debido a un choque séptico por infección de tracto urinario.

Según un médico, el paciente necesitaba recibir meropenem y vancomicina, medicamentos que ese momento no estaban disponibles en el hospital,

Debate información

Gerardo Hernández, director del Hospital General San Juan de Dios, reconoció que a diario mueren pacientes en ese centro asistencial, pero asegura que no es posible determinar que las causas de muerte sean por la falta de determinados medicamentos como lo han dicho algunos de sus médicos.

“En este hospital fallecen pacientes diariamente, pero no podemos saber que realmente haya fallecido porque no haya tenido ese medicamento, hemos hecho revisión de las papeletas de los fallecidos de ese día y todos tenían el medicamento que se necesitaban, entonces necesitamos más datos para poder solventar esa situación qué hay”, refirió Hernández.

“Realmente si no tenemos el nombre del paciente al cual se refieren en la nota irresponsable de Prensa Libre, (…) en la cual dicen que murió porque no tenía medicamentos no podemos hacer una investigación y una auditoría y poder ver si realmente es la causa de muerte, y si tiene una necropsia en la cual puedan decir que murió por no tener ese tipo de infección y por no tener el antibiótico mientras no suceda eso son declaraciones irresponsables”, agregó.

Agregó que los médicos deben ser responsables al momento de compartir información.

“Creo que los médicos deben de tener mucha mesura en hacer ese tipo de declaraciones, debemos de tener mucho cuidado porque estamos en un momento muy delicado de la situación y creo que tenemos que cuidarnos, tenemos que tener mucho cuidado, nosotros siempre hemos sido abiertos y creo que podemos lograr mejorar con dialogo y poder hacer mejores investigaciones”, dijo el director.

Además, Hernández dijo que los procesos de compra avanzan y que algunos fármacos ya han ingresado a los almacenes del hospital; sin embargo, dijo que otros empezarán a llegar a partir de la próxima semana.

Justificó el desabastecimiento con el incremento de pacientes comparado con los últimos tres años, pues asegura que en enero de 2020 se atendieron a site mil personas, en ese mismo mes de 2021 10 mil pacientes y en enero de 2022 fueron 32 mil.