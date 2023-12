Medicamentos falsificados: los tres productos que se comercializan en mercados y redes sociales y cómo identificarlos

El domingo 17 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social alertó a la población sobre la venta en redes sociales, y otras formas, de medicamentos falsificados que sirven para algún tipo de cáncer y la diabetes.

En ese sentido, Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron este lunes 18 de diciembre a autoridades de Salud para que ampliaran detalles sobre la alerta por este tema.

Karen Sagastume Aguirre, jefe del Departamento de Regulación y Control de productos farmacéuticos y afines del Ministerio de Salud, informó que son al menos tres medicamentos que han sido detectados y que se comercializan en mercados y redes sociales.

Advirtió que estos están falsificados y ponen en riesgo la vida de pacientes con cáncer, diabetes o que necesitan usar antibióticos.

La alerta se originó por una denuncia que efectuó una farmacia en Mazatenango, Suchitepéquez, y obligó a verificar estos productos que están siendo comercializados y no cuentan con registro sanitario, incluso, a algunos de estos se les cambian el empaque y son medicamentos que funcionan para otras enfermedades.

Sagastume Aguirre explicó que hay tres alertas, una es por un antibiótico, se trata de Mianem.

El otro es Ozempic (semaglutida) que es para tratar diabetes y Nivolumab, el cual es utilizado para el tratamiento de varios tipos de cáncer.

Agregó que hacen vigilancia, monitoreo y control a escala nacional y mantienen constante comunicación con la red de hospitales.

Dijo que en Mazatenango se pretendió comercializar un producto que no correspondía con el registrado.

Resaltó que la información de los medicamentos falsos difiere con la información que Salud tiene en el registro sanitario. Además, pueden verificar con el fabricante si los lotes indicados pertenecen al producto.

Advirtió que estos productos falsos son un alto riesgo para la salud de la población.

Indicó que es importante que la población adquiera estos productos en establecimientos farmacéuticos autorizados, porque son medicamentos bajo prescripción médica y para patologías sensibles.

Mario Figueroa, médico del Programa Nacional de Farmacovigilancia, informó que estos medicamentos son para enfermedades que necesitan un control estricto, como diabetes, cáncer e infecciones “serias”, como en el caso del antibiótico que se ha falsificado.

El riesgo es que el paciente pierda el control que debe tener sobre la enfermedad. Dijo que en el caso del antibiótico Mianem se usa para enfermedades abdominales y pulmonares y de usar el falso, el paciente corre el riesgo de fallecer por falta de una acción adecuada.

Alertó que las personas no deben adquirir medicamentos en establecimientos no autorizados o que se anuncian en redes sociales y no tienen registro sanitario.

Explicó que un paciente que necesita estos medicamentos debe tener dosis diaria, de lo contrario puede haber riesgos.

Añadió que muchas de estas notificaciones por medicamentos falsos las envían al Ministerio Público, pero quien hace la investigación técnica y científica es Salud.

Marvin Lima, encargado del programa Nacional de Farmacovigilancia, advirtió que es riesgoso usar medicamentos falsos que no cumplen con los procesos de calidad, es decir, pueden estar contaminados y no son efectivos contra la enfermedad.

Añadió que algunos medicamentos de estos han sido detectados en algunas farmacias y hubo intento de comercializar en un hospital, pero fue detectado.

Cómo denunciar

Diferencia entre el original y el falso