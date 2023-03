Niño abandonado por coyote: Minex revela detalles del menor de año y nueve meses rescatado a orillas de un río en Arizona

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dan seguimiento al caso de un niño guatemalteco que rescató la Patrulla Fronteriza, luego de que un ‘coyote’ lo abandonara tras cruzar el río Colorado, entre la frontera entre Arizona y México.

El rescate quedó registrado en video, la tarde del pasado 20 de marzo de 2023.

El niño migrante tiene 1 año y 9 meses de edad y fue rescatado por agentes de la localidad de San Luis, entre los estados de Arizona y California.

De acuerdo al informe oficial, el menor no acompañado se encontraba en buen estado de salud y permanece bajo protección consular.

También se dio a conocer que el niño es originario de Escuintla y el objetivo de viajar hasta los Estados Unidos era para reunificarse con su padre, quien reside en el estado de California.

De acuerdo con el Minex, la misión consular de Guatemala en Tucson, Arizona, se comunicó con el progenitor, con quien se reunificará en los próximos días.

Mientras se desarrolla este proceso, se indicó que el menor permanecerá bajo el resguardo de una familia sustituta y, posteriormente, será el Consulado de Guatemala en San Bernardino, California, el quedará a cargo del caso.

Lea también: “El sueño americano murió”: por qué cada vez más migrantes cruzan desde EE.UU. a Canadá para pedir asilo

La Patrulla Fronteriza compartió el video, registrado el lunes 20 de marzo, por la tarde, cuando el traficante cruza la valla que separa México y Estados Unidos, con un pequeño niño en brazos.

Una vez en tierra, el coyote corre y deja en el suelo al menor entre las vallas que separan las fronteras de ambos países, a poca distancia del río Colorado.

En las imágenes se observa cuando el pequeño se pone de pie y un segundo después camina, al parecer, desconcertado.

Un agente que patrullaba la zona se percató del hecho y aceleró su vehículo para llegar hasta el menor, quien corría el riesgo de caer al río y ser llevado por la corriente.

Lea también: Un viaje que terminó en la morgue: cuatro migrantes, entre ellos una guatemalteca, fueron asesinados en Ciudad Juárez

El agente logró llegar a tiempo hasta donde se encontraba el menor y lo puso a salvo, dentro de su vehículo, para luego llevarlo ante las autoridades migratorias.

Las autoridades, posteriormente, también compartieron la imagen de un agente sosteniendo al bebé, tras el rescate.

Picture of child safe with an Agent. pic.twitter.com/DZr0VMUNTG

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023