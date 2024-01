EE. UU. confirma la muerte de una familia migrante en medio de disputa por el control de la frontera

El Gobierno de EE. UU. confirmó la muerte de una familia migrante -un adulto y dos menores de edad- en el fronterizo río Bravo mientras intentaban entrar a una parte del territorio estadounidense que se encuentra envuelto en una disputa entre el Gobierno federal y el estatal de Texas.

El Departamento de Justicia precisó el lunes 15 de enero por la noche en un documento judicial que el pasado viernes 12, tres personas murieron ahogadas en el río, en la zona fronteriza de Eagle Pass.

La tragedia tuvo lugar días después de que efectivos de la Guardia Nacional de Texas, enviados a Eagle Pass por órdenes del gobernador republicano, Greg Abbott, bloquearan el acceso de la Patrulla Fronteriza a una sección de 4 kilómetros de la frontera con México.

Las víctimas han sido identificadas por medios mexicanos como Virterma de la Sancha Cerros, de 33 años, y sus dos hijos, Yorlei Rubi, de 10, y Jonathan Agustín Briones de la Sancha, de 8.

Sus cuerpos fueron rescatados por las autoridades mexicanas, quienes también ayudaron a impedir que otros dos migrantes se ahogaran.

New details at SCOTUS about the awful drowning on Friday.

DOJ says the woman and two children had already drowned when Border Patrol asked Texas for access. They were there because Mexico said two other migrants were still in the river needing help. Texas refused access anyway. pic.twitter.com/NKlLMBTnKI

— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) January 16, 2024