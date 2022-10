Minex reconoce hackeo del sitio después de nueve días del reporte de fallas en la prestación de servicios

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó este jueves 6 de octubre que “sufrió una intrusión a su infraestructura tecnológica, lo cual llevó a que el sistema estuviera inoperable temporalmente” y que actualmente los servicios están restablecidos.

Afirmó que efectuó un protocolo de seguridad en el que se descubrió una falla en los servicios informáticos, por lo que hizo un análisis forense y se detectó la intrusión mencionada.

Por lo sucedido tomaron acciones habiéndose establecido medidas de mitigación y prevención que incluyeron la suspensión temporal de algunos de los servicios que presta.

Según Cancillería, actualmente los servicios están funcionando, lo cual les ha permitido brindar atención de “manera ininterrumpida a todos los connacionales”.

Afirmó que hasta este 6 de octubre, han entregado más de 1 mil 536 documentos apostillados y han atendido unas 4 mil 557 citas, además de contar con 8 mil 59 citas programadas para esta semana.

Aseguró que sigue trabajando en reforzar los sistemas informáticos, esto con la ayuda de asesoría nacional e internacional, por lo que “se cuenta con mayores medidas de seguridad para la protección de la infraestructura tecnológica”.

Agregó que seguirán trabajando en la adhesión de Guatemala al Convenio de Budapest, el cual establece una política penal orientada a la protección contra la ciberdelincuencia.

El 19 de septiembre recién pasado, el Minex informó en su cuenta de Twitter a los usuarios de la apostilla electrónica en línea de que estaban enfrentando problemas técnicos que esperaban resolver a la brevedad.

Al día siguiente, el Minex informó que también tenía problemas con la legalización de documentos y que los usuarios estuvieran atentos a la información en redes sociales.

El 28 de septiembre, Cancillería informó que, luego de que se diera una falla técnica en uno de los servidores generales, la Red Consular había comenzado a regularizar la prestación de servicios de documentación a los connacionales en el exterior, así como sus servicios de programación de citas.

Añadió que los consulados priorizarían a los connacionales que ya tenían una cita programada, por lo que se comunicarían con los usuarios por medio de correo electrónico y confirmando con llamadas a los afectados, para garantizar que no pierdan su espacio gestionado con anterioridad.

Para leer más: Dos guatemaltecos se declaran culpables de tráfico de personas en EE. UU. y esto se sabe del caso

La falla técnica del servidor causó la suspensión, por 10 días, de los servicios que el Minex presta.

Aseguró, que este tiempo sirvió para dar mantenimiento a todo el sistema y remplazar los equipos, lo cual era necesario para la reactivación.

El 23 del mismo mes, Comunicación del Minex afirmó que hacían las pruebas y esperaban reanudar pronto el servicio; además agregó que las citas programadas no se perdieron y serían atendidas en el mismo orden en que fueron solicitadas.

Respecto de los consulados móviles, informó que estos mantenía comunicación directa con los usuarios para reprogramar.

Today, the Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala 🇬🇹 (Ministry of Foreign Affairs of Guatemala, @MinexGt) confirmed that it suffered a #cyberattack causing the disruption of public services. The announcement comes 9 days after #Onyx disclosed the breach… https://t.co/vrKjp5Ubq6 pic.twitter.com/6hQqJYG9qA

— BetterCyber (@_bettercyber_) October 6, 2022