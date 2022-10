Dos guatemaltecos se declaran culpables de tráfico de personas en EE. UU. y esto se sabe del caso

Dos guatemaltecos se declararon culpables de tráfico de personas que provocó la muerte de una migrante en 2021 en Estados Unidos, informó este 30 de septiembre el Departamento de Justicia estadounidense.

En mayo de 2021 se descubrió el cuerpo de una joven indígena guatemalteca en un área remota a las afueras de Odessa, en el sur de Texas. Además de la víctima, dentro del camión había más migrantes que habían entrado ilegalmente en el país, libros de contabilidad detallados y más de cien teléfonos celulares.

En agosto de ese año, Armando Gael Galicia, de 26 años, y José Diego Tercero González, de 22, fueron detenidos en Texas, donde residían.

Ambos se declararon culpables ante un tribunal federal de Texas “de conspiración para transportar y albergar extranjeros con fines de lucro y con resultado de muerte“, informa el Departamento de Justicia en un comunicado.

Los acusados admitieron ser responsables del transporte de la migrante fallecida.

La operación corrió a cargo de la Fuerza de Tareas Conjunta Alpha, creada en junio de 2021 para combatir el creciente tráfico de migrantes procedentes de Centroamérica. Desde entonces detuvo a más de cien personas.

En el comunicado, el Departamento de Justicia califica de “fundamental” la colaboración de las fuerzas de seguridad guatemaltecas en la operación.

Esta investigación está relacionada con la detención de cuatro personas en agosto de este año en Guatemala.

Two Guatemalan Nationals Plead Guilty to Human Smuggling Conspiracy Resulting in 2021 Death of Migrant in Odessa, Texashttps://t.co/KuQxzxz2uA

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) September 30, 2022