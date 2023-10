Líderes indígenas esperan que, sin bloqueos en rutas, más personas se movilicen a la capital para demandar las renuncias

Dirigentes de la Municipalidad Indígena de Sololá y los 48 Cantones de Totonicapán aseguran este 21 de octubre frente a la sede del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1 de la Ciudad de Guatemala que no depondrán las medidas hasta que renuncien los cuatro funcionarios que han demandado desde hace 20 días.

De acuerdo con diversos dirigentes de estas dos organizaciones indígenas, que lideran las manifestaciones en toda la República, no desistirán de las acciones hasta que renuncien los fiscales, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

Édgar Tuy, síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá, aseguró que se mantendrán frente a la sede del MP para exigir las dimisiones de estos personajes a “quienes acusan de cometer actos de corrupción y poner en riesgo la democracia en el país”.

Durante las manifestaciones de este sábado un grupo de representantes de la Universidad de San Carlos (Usac) llegó al frontispicio del MP y les entregó un reconocimiento a las organizaciones indígenas por la labor que han hecho hasta ahora en todo el país.

El presidente de los 48 Cantones, Luis Pacheco, asegura que la resistencia la van a tener. Y destacó que cada vez se unen más sectores a la protesta que exige la renuncia de los funcionarios.

Los líderes indígenas aseguraron que este movimiento no es una guerra sino un levantamiento en favor de la democracia del país. “Ahora no hay excusa de que no vengan a la capital del país a apoyar, porque ahora el paso está libre”, explica Pacheco.

El síndico de la comuna indígena de Sololá coincide con Pacheco y añade que “la misma población de Guatemala, principalmente de los departamentos, se ha manifestado y sigue manifestando su voluntad y ahora más que nunca están en la espera de poder venir acá a la ciudad capital para seguir con la manifestación en forma pacífica”.

Los líderes, frente a la sede del MP, aseguraron que no estaban cansados y tampoco había claudicado en la lucha por lograr la renuncia de los cuatro funcionarios. Eso sí, dijeron, batallan contra una campaña de difamación en redes sociales desde cuentas anónimas.