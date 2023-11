Líderes indígenas se encuentran con asesor del Gobierno de EE. UU. y le solicitan sanciones contra actores corruptos

En una reunión con el asesor de seguridad nacional de la vicepresidencia de los Estados Unidos, Philip Gordon, las autoridades indígenas destacaron la necesidad de que el gobierno estadounidense imponga sanciones a los actores corruptos.

El encuentro tuvo lugar este lunes 27 de noviembre, donde los líderes solicitaron al asesor del gobierno estadounidense que se apliquen medidas como la ley Magnitsky o incluirlos en la lista Engel, como herramientas legales reconocidas por sancionar a actores involucrados en prácticas corruptas y violaciones a los derechos humanos.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, quien fue uno de los líderes presentes en la reunión, explicó que en primera instancia analizaron la coyuntura que atraviesa Guatemala, así como las bases de los pueblos indígenas. “Sobre todo de las sanciones que nosotros hemos pedido hacia los funcionarios corruptos o aquellos que van en contra de la democracia”, complementó.

Según Pacheco, la petición se elevó al funcionario de Estados Unidos ya que las autoridades indígenas consideran que “a nivel interno no hay una voluntad de Gobierno para poder sancionar”.

“Ellos ya han aplicado algunas sanciones, por ejemplo retirar visas o congelar cuentas bancarias. En la reunión con el G13 también pedimos las mismas acciones”, puntualizó.

Pacheco dijo que la reunión se trató de una mediación por interés de ambas partes, entre las organizaciones de pueblos indígenas y las autoridades del gobierno norteamericano.

“Tuve el privilegio de reunirme con líderes indígenas en Guatemala. La administración Biden-Harris se comprometió a reforzar las voces diversas, la gobernabilidad democrática, la equidad de género y la sociedad civil en toda Centroamérica”, describió Gordon sobre la reunión con los representantes, en una publicación en la red social “X” — antes Twitter— .

La delegación de funcionarios de Estados Unidos llegó este lunes 27 de noviembre a Guatemala para discutir temas de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia.

Durante su visita, Gordon se reunirá con autoridades gubernamentales de Guatemala, así como con líderes de sociedad civil y sector privado para “abordar la cooperación bilateral y la importancia de fortalecer la democracia y el Estado de derecho”, indicó el Gobierno estadounidense por medio de un comunicado.

Privileged to meet with indigenous leaders in Guatemala. Biden-Harris administration committed to bolstering diverse voices, democratic governance, gender equity and civil society throughout Central America. pic.twitter.com/CBQIGac8Fz

— Phil Gordon (@PhilGordon46) November 28, 2023