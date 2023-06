La barricada Interceptor 006 ha frenado casi 900 mil kilos de basura en río Las Vacas de Guatemala y muestra promisorio futuro

La nueva barricada Interceptor 006 que fue instalada a mediados de mayo en el río Las Vacas Guatemala ya está plenamente operativa y deteniendo plástico en ese lugar, y según The Ocean Cleanup, hasta el 13 de junio han extraído un estimado de 856 mil 973 kilogramos de basura (equivalente a 256 camiones).

The Ocean Cleanup es el proyecto internacional sin fines de lucro con la misión de limpiar los océanos de plástico y ha confirmado que su nueva barricada Interceptor 006 se ha desplegado en el río Las Vacas como la solución a los tsunamis anuales de basura que fluyen desde allí hacia el Río Motagua y finalmente hacia el Mar Caribe.

Explicaron que el Interceptor 006 marca el 12 despliegue de Interceptor de The Ocean Cleanup en ríos de todo el mundo.

“Dado que las lluvias en Guatemala han sido menos de lo normal desde su implementación, la barricada interceptora de dos brazos aún no ha enfrentado inundaciones extremas como las que se vieron en 2022. Ocean Cleanup continúa optimizando el sistema en previsión de estas fuertes lluvias estacionales y la primera oportunidad para probar el sistema contra los tsunamis de basura que inundan este río cada año”, se lee en un comunicado de la entidad.

“Estamos encantados con el comienzo positivo que ha tenido el Interceptor 006, con más de 250 camiones cargados de basura que ya no pueden llegar al Mar Caribe”, dijo Boyan Slat, fundador y director ejecutivo de The Ocean Cleanup.

“Ahora esperamos la verdadera prueba: una gran inundación y un tsunami de basura que traen cientos de toneladas de plástico en solo unas pocas horas, con la esperanza de que podamos validar completamente nuestra solución y poner fin a estas inundaciones anuales de plástico en el mar Caribe”, señaló Slat.

El comunicado detalla que el Interceptor 006 se implementa y opera en colaboración con la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala y el Ministerio del Medio Ambiente (MARN) de Guatemala como parte del plan de acción más amplio de las autoridades para abordar las preocupaciones ambientales en la región.

“Se espera que el Interceptor 006 sea el primero de varios despliegues en Guatemala como parte de un compromiso local y nacional para reducir la contaminación plástica en los ríos y evitar que llegue a los océanos”, se lee en el documento.

UPDATE: Interceptor Barricade is now operational, and we have extracted over 850,000 kg of trash in the last few weeks.

Now we await the real test: a heavy flood and a trash tsunami bringing hundreds of tons of plastic in just a few hours to fully validate our solution. pic.twitter.com/5wVtCv7iNG

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) June 14, 2023