The Ocean Cleanup instala en Guatemala la barricada Interceptor 006, que busca detener toneladas de basura en el río Motagua

The Ocean Cleanup empezó con la construcción de una barda que busca detener las toneladas de basura y desechos plásticos que van desde el río Las Vacas, al río Motagua en Guatemala y finalmente afectan las playas de Honduras.

En redes sociales, la organización publicó que iniciaron el montaje de la barricada denominada Interceptor 006 en Guatemala

Explicaron que el objetivo de esta barda es estar listos y a tiempo para interceptar “los tsunamis de basura” que fluyen por el río Motagua cada temporada de lluvias.

Contaron que basándose en el aprendizaje del año pasado, cuando instalaron una barda similar que no resistió la cantidad de basura, esta vez están haciendo trabajos adicionales para evitarlo.

Señalan que están colocando 400 toneladas de hormigón para los anclajes y están asegurándolos sobre pilotes de 8 metros de profundidad, los cuales están colocados en la orilla del río para evitar la erosión.

Recuerdan que en el 2022, cuando hicieron la prueba con la primera barda, fijaron los anclajes en el lecho del río, pero ahora lo hicieron a la orilla.

“Regresamos a Guatemala para un segundo intento de detener uno de los desafíos ambientales más serios del mundo con la nueva Barricada Interceptora, cuyo objetivo es detener miles de toneladas de plástico que fluyen desde el río Motagua hacia el mar Caribe”, se menciona en la descripción de un video publicado por The Ocean Cleanup en YouTube.

Agrega que 2022 probaron la barricada denominada Interceptor Trashfence en un intento por detener el flujo anual desde el Río las Vacas de Guatemala hacia el Río Motagua y de allí hacia el Mar Caribe.

Explican que inicialmente lograron contener los desechos, la prueba no tuvo éxito pues la basura desbordó la barrera.

“Pasamos el último año estudiando lo que no funcionó según lo planeado, y ahora implementamos un nuevo Interceptor con un nuevo concepto para terminar el trabajo que comenzamos hace un año”, se lee en el texto.

Based on last year’s learnings, this time we’re pouring 400 tons of concrete for the anchors and securing them on top of 8-meter-deep piles placed on the riverbank (instead of the riverbed, as in 2022) to avoid erosion. pic.twitter.com/ilZfbdTrmF

