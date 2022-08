Jordán Rodas y diputado Álvaro Arzú mantienen tenso cruce de palabras en citación del Congreso

La comparecencia de Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, al Congreso de la República se tornó tensa este martes 9 de agosto, pues hubo cruce de palabras entre el Ombudsman y el diputado Álvaro Arzú Escobar.

Rodas fue citado este martes por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que explicara sobre gastos financieros durante su mandato en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el cual está a punto de concluir.

Sin embargo, con el pasar de los minutos, la situación fue cambiando y hubo cruce de palabras entre el procurador Rodas y el diputado Álvaro Arzú, esto por el tema de una posible indemnización para el magistrado de conciencia.

Arzú le recordó al director financiero que la semana pasada se le pidió que para esta semana llevará a la Comisión el cálculo de sobre a cuánto pudiera ascender una posible indemnización requerida por el procurador Rodas.

Luego preguntó de nuevo al director financiero si había llevado “ese cálculo”.

Rodas intervino y le dijo: “Ya se hizo el cálculo”. Luego Arzú lo interrumpió y dijo, “le estoy preguntando al director financiero”.

Luego Rodas manifestó: “De todos modos voy a complementar, no me quiere escuchar”.

Arzú le respondió: “Después puede hablar usted” y le recordó que el requerimiento fue para el director financiero.

“Ahí le voy a completar yo”, insistió Rodas.

Luego el director financiero indicó que el monto asciende a Q534 mil 601.

“Un poquito más que lo gana el fontanero de la ciudad del futuro, mensualmente”, señaló Rodas.

Arzú sonrió y respondió: “Él sí trabaja”.

Posterior a conocer el dato le indicó al procurador: “Tuvo siete días para reflexionar sobre la posibilidad de requerir esa indemnización”.

Le preguntó: “La va a requerir o no la va a requerir”.

A lo que Rodas respondió: “Me lo estoy pensando seriamente, el exprocurador Arango se lo cobró, Sergio Morales se lo cobró y al ver que su fontanero de la ciudad capital gana Q400 mil al mes, déjeme pensar que hay altas posibilidades, no le doy certeza, pero por favor pare de sufrir, no me sueñe como su excolega Hernández Azmitia”.

Arzú le respondió: “No, no señor procurador, usted es una pesadilla no un sueño, no preocupe”. A algunos de los presentes esto les causó risa.

El legislador argumentó: “Yo solo quería que quedara claro que la indemnización, la posible indemnización que casi seguro que la va a requerir”.

“Usted pensará que está en su derecho, yo sigo pensando que no”, expresó Arzú.

Para leer más: Congreso también premia a embajador colombiano anticicig que agredió a activista guatemalteco

Rodas le enfatizó: “Y el fontanero de la muni de Guate” y el diputado respondió: “Aquí no estamos hablando de la Municipalidad de Guatemala, aquí estamos hablando de la PDH, entonces solo para que quede claro, yo creo que las personas que no contestan, realmente lo que nos están diciendo es que sí la va a requerir”.

“Yo no voy a contratar a mi mamá, que en la PDH ni la he contratado”, le respondió Rodas.

“Lamentablemente no está la Contraloría General de Cuentas por aquí, pero sí contrata primas de exdiputados, por ejemplo. Estoy seguro de que si escudillamos la planilla de la PDH vamos a encontrar un montón de cosas bastantes desagradables”, señaló Arzú.

Le dijo a Rodas que “que bueno que va a pedir su indemnización y se la goce en los años venideros”.

Rodas le dijo: “No ponga palabras en mi boca señor diputado Arzú, pierda esa mala costumbre que tiene”.