Diputado Samuel Pérez protagoniza incidente con agente de seguridad de un edificio y ofrece disculpas por sus actos

En redes sociales circula el video de un incidente en el que se vio involucrado el diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla.

La grabación muestra cuando el legislador quería ingresar a un edificio en la capital, pero por alguna razón el guardia del recinto no se lo permitió.

Pérez insistió en ingresar al inmueble y ambos forcejearon en la puerta, mientras que una mujer que acompañaba al diputado trató de calmar los ánimos.

Pérez persistió en un objetivo y pateó la base de la puerta para ingresar por la fuerza.

Segundos después, el guardia se quita de la puerta y el diputado ingresó al edificio.

Ante el video en redes sociales, el legislador se pronunció en redes sociales para explicar lo que sucedió.

En la cuenta @samuel_pz escribió: “Acabo de conversar con el señor Hugo Xol, agente de seguridad privada quien tuvo que enfrentar una situación que provoqué la noche del sábado. Le pedí disculpas personalmente y, amablemente las aceptó y me expresó su comprensión”.

Agregó: “También conversé con la administración del edificio, quienes también recibieron las disculpas. La situación tiene una explicación racional que está de más aclarar en este momento, porque no hay excusa ni justificación para lo sucedido. También le pido una disculpa a las personas cercanas y especialmente al pueblo de Guatemala, pues no es una actitud digna de una persona que ocupa un cargo público. Es una situación de la cual me arrepiento y que me comprometo a que no vuelva a suceder”.

