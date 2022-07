Imágenes: ¿Visitantes de Antigua Guatemala acataron medida sobre el uso obligatorio de mascarilla?

Durante el fin de semana la Ciudad Colonial recibió una considerable cantidad de turistas nacionales y extranjeros, pero muchos de los visitantes no portaban la mascarilla adecuadamente, a pesar de que la Municipalidad de Antigua Guatemala publicó el viernes pasado en el Diario de Centro América, un acta en la que acuerda imponer el uso obligatorio de mascarilla en áreas abiertas y cerradas

Hugo Castillo, portavoz de la comuna antigüeña, indicó que un aproximado de 50 mil personas visitan la Ciudad Colonial, por lo tanto, han pedido apoyo a las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, a fin de “presionar” a las personas que visiten la Antigua Guatemala utilicen la mascarilla.

Castillo indicó que “no es responsabilidad” de la corporación municipal, si no la del Ministerio de Salud de ver que las personas usen de manera adecuada el cubrebocas.

Sobre el uso de la mascarilla, Castillo dijo que “no es exclusivamente de la Antigua donde la gente no usa la mascarilla, esto se da en todos lados” y agregó que únicamente si ven a alguien que no la usa, le piden que se la coloque de forma adecuada.

En un breve recorrido que realizó el equipo de Prensa Libre y Guatevisión en las principales calles y avenidas de la Ciudad Colonial, se pudo evidenciar que no todos los visitantes utilizan las mascarilla.

¿Qué decía el acta publicada?

La Municipalidad de Antigua Guatemala publicó el pasado viernes en el Diario de Centro América, el acta 074-2022 del Concejo.

En el artículo 1 del acta se menciona que es obligatorio para todo vecino, ciudadano, visitante nacional y visitante extranjero, en general a la población del municipio permanente o transitoria, el uso universal y adecuado de la mascarilla.

Agrega que el uso de la mascarilla es obligatorio en todo espacio o lugar público, establecimientos estatales o públicos, espacios o lugares privados abiertos al público, lugares privados de servicios de acceso restringido y en cualquier clase de transporte público.

En el punto décimo acordó la Disposición obligatoria para la contención y prevención del incremento de contagios de covid-19 en ese municipio.

El documento menciona que, debido al repunte de contagios de coronavirus en los últimos días, confirmado a través de las estadísticas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en Antigua Guatemala, se hace necesario tomar las medidas para mitigar y contrarrestar los riesgos de contagios por covid-19 y destaca que el uso de la mascarilla es una medida de protección fundamental.

La disposición, sin embargo, no es aplicable a los niños menores de 2 años y las personas que por su condición médica cuenten con la contraindicación certificada por un profesional de la salud.