Guatemala ha tomado muestras de ADN a familiares de 15 supuestas víctimas de masacre en México

En una conferencia de prensa que ofreció este miércoles 27 de enero la Cancillería guatemalteca, el ministro Pedro Brolo dijo que desde ayer (26 de enero) se empezaron a hacer los exámenes de ADN a familiares de personas que perdieron comunicación con migrantes que iban hacia Estados Unidos.

Vecinos de Comitancillo, San Marcos, así como autoridades municipales han informado que las víctimas de ese ataque contra migrantes son originarios de ese municipio e incluso han identificado a las víctimas, pero oficialmente todavía no se ha hecho.

El canciller Brolo explicó que quienes se han sometido a estas pruebas, cuyo costo absorbe la cancillería de Guatemala, son los padres o un hijo de las personas desaparecidas, y que estos familiares directos son los que pueden contribuir con el examen que servirá para cotejarlos con los que está realizando México a las víctimas de la masacre.

“Con estos exámenes vamos a poder tener un análisis concluyente y poder saber exactamente quiénes son y cuántos son -las víctimas de la masacre-. En ese momento nosotros ya podríamos que determinar y poder informar debidamente de manera clara, formal y oficial, no antes. No podemos pronunciarnos diciendo exactamente los detalles puesto que no contamos con todos esos exámenes concluyentes”, dijo Brolo.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Hernández Recinos, dijo que hasta este miércoles 27 de enero, se han hecho entrevistas a familiares de 15 potenciales víctimas de la masacre en México, las cuales incluyen llenar un formulario y las pruebas de ADN, que luego se enviarán a México.

“Creemos que para el viernes podríamos recibir los primeros exámenes, pero derivado de que aún tenemos en espera los que se están haciendo hoy, y que podría presentarse en la lista de familiares que puedan reportar a una persona extraviada, entonces esto nos va a definir los próximos días en cuantos exámenes se van a realizar en el caso de Guatemala”, comentó. Hernández.

Han pedido investigación exhaustiva

Brolo añadió que desde el primer momento han tenido la contribución y el apoyo del Gobierno y la cancillería mexicana, a quienes les han solicitado que se hagan rigurosas investigaciones en este caso y que los mantenga informados oportunamente, lo cual ha ocurrido.

En cuanto al tiempo en el que podrían informar a las familias de Comitancillo, San Marcos, si sus parientes son las víctimas de la masacre en México, Brolo dijo que algunos temas dependen directamente de los trámites y procedimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hay otros que son competencia de las autoridades forenses mexicanas, y eso no pueden controlarlo.