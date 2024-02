Alcaldesa de Ayutla, Isel Súñiga, arma a los agentes de la Policía Municipal

Isel Súñiga, alcaldesa de Ayutla, San Marcos, equipó con armas largas, uniformes tácticos y vehículos tipo patrulla a sus agentes de Policía Municipal (PM), como una respuesta ante la falta de seguridad en el municipio, según publicó la comuna en sus redes sociales.

La funcionaria es hija del fallecido exalcalde de Ayutla Érick Salvador Súñiga Rodríguez “Pocho”, extraditado a EE. UU. por narcotráfico; y esposa de Juan José Morales “Pancho”, también requerido por Washington por el mismo delito.

Sin proceso de adjudicación en Guatecompras, la municipalidad de Ayutla compró el armamento que pareciera ser de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado (de las cuales las Policías Municipales no forman parte), siete motocicletas y dos picops tipo patrullas.

Con ese equipo, Súñiga armó un equipo de seguridad con los agentes de la PM, a quienes dotó de arma largas, equipo táctico, dos autopatrullas y siete motopatrullas. Sin embargo, debido a que no hay registro de las adquisiciones en el portal de Guatecompras, no se pudo establecer las características de las armas.

El equipamiento de los agentes de PM se efectuó una semana después de que el esposo de Súñiga aceptara ser extraditado hacía Estados Unidos para enfrentar a la justicia por delitos relacionados al narcotráfico.

Cuando Isel Súñiga aún era alcaldesa electa, el 19 de julio del año pasado sufrió un atentado frente a su casa, donde uno de sus escoltas resultó herido.

Ese mismo día la PNC localizó tres vehículos incendiados, los cuales se presume eran de los hombres que perpetraron el ataque contra la funcionaria.

Además, el 29 de agosto de 2023, en el caserío Esquipulas, del municipio de Ayutla. Por un área de esa localidad circulaban elementos de la Policía Municipal ayutleca, quienes fueron atacado por sicarios que les dispararon desde otro vehículo con armas de grueso calibre.

En el lugar murió Wslen Eladio Sarceño Leiva, instructor y jefe de la Policía Municipal local, que viajaba como copiloto en el autopatrulla de la Policía edil. Mientras que el piloto, Joglin Chilel Rodríguez, agente de la institución, resultó gravemente herido. Socorristas lo trasladaron al Hospital Nacional “Juan José Ortega” de Coatepeque, Quetzaltenango, donde falleció.

Los sujetos que perpetraron el crimen huyeron del lugar y en otro punto de aquel municipio le prendieron fuego al vehículo en el que se habían desplazado para asesinar a los elementos policiales. Aparentemente el picop tenía placas mexicanas.

En una transmisión de la comuna, Súñíga afirmó que “es un gusto poder hacer entrega del equipo táctico que será, no para cuidar a la alcaldesa, no para cuidar a los miembros del Concejo, sino para cuidar a la población ayutleca”.

Súñiga indicó que hay una necesidad de seguridad, la cual ha surgido nuevamente. Agregó que “hace un tiempo se quiso levantar un grupo con malas intenciones para desestabilizar la seguridad y tranquilidad del municipio”.

“Esto me llevó a tomar una decisión bastante grande y bastante importante de poder brindar el mejor servicio de seguridad para la población ayutleca, claro, no ha sido fácil, pero el amor que le tengo a mi pueblo me ha llevado a defender hasta lo que tal vez se ve casi imposible”, comentó Súñiga.

En el portal de Guatecompras no hay ninguna adjudicación para la compra de los nueve vehículos, las armas largas o el equipo táctico.

Se intentó llamar al número 7828 1701 de la municipalidad de Ayutla, según su página oficial, pero este número no existe en la red telefónica.

Además, se pidió una postura a la alcaldesa y exreina de belleza, pero no respondió las llamadas ni mensajes.

Según una fuente de la Policía Nacional Civil, la comuna de Ayutla no ha solicitado un aumento de seguridad.

Agregó que el tipo de armas que se pueden observar en las fotografías es de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, pero no para agentes municipales.

Se pidió una postura al Ministerio de Gobernación, pero aún no responden.

Requerido por EE. UU.

Juan José Morales, alias “pancho”, esposo de la alcaldesa de Ayutla, Isel Suñiga, es requerido por la justicia de EE. UU. por supuestamente ser miembro desde el 2013 has junio de 2023 de una estructura dedicada al trasiego de estupefacientes, “fue responsable de dirigir, administrar y facilitar algunas de las actividades del tráfico de drogas de la organización en Guatemala y México”, señaló el Ministerio Público (MP).

Isel Súñiga, es hija de Érick Suñiga, exalcalde de Ayutla, San Marcos, quien fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos señalado de pertenecer a una organización criminal vinculada al cartel de Sinaloa.

En abril de 2020, el exjefe edil falleció en Carolina del Sur, a causa de cáncer de páncreas.

La alcaldesa recordó que su padre transformó el municipio y para ella es “un gusto continuar el legado de este gran hombre que se levantó con fuerza, con valor y sobre todo con valentía y lucho hasta el último día de su vida para sacar a adelante esta tierra. En mis manos está la seguridad de nuestro municipio, en mis manos está la tranquilidad y la paz de nuestro municipio, junto a estos elementos de la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito que están dispuestos a brindar seguridad”.

Ayutla, San Marcos es fronterizo con Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, donde el Gobierno de Estados Unidos emitió un alerta nivel 2 para sus ciudadanos, debido a situaciones de seguridad.

Opinión

De acuerdo con Carlos Aquino, director de Táctica y Seguridad GT y especialista en armas y municiones, ese tipo de armas se puede comprar y vender en forma legal en el país “sin ningún problema, únicamente cumpliendo con los requisitos de ley”.

“Están permitidas para uso civil, ya que son semiautomáticas y calibre 223, la finalidad es defensa o deporte, dependiendo la necesidad”.

Agregó que esa marca de arma es de las más baratas en el mercado.