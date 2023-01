Exabogado de Jimmy Morales es proclamado candidato presidencial por el partido PIN

Luis Antonio Lam Padilla y Otto René Marroquín Ochoa fueron proclamados como el binomio presidencial del Partido de Integración Nacional (PIN), para las Elecciones Generales de 2023. En asamblea celebrada este domingo 8 de enero, también fueron juramentados los candidatos a diputados por los diferentes distritos electorales.

Lam Padilla, candidato a la presidencia del partido PIN, fundado por los hermanos Henry y Luis Castillo, es reconocido por haber fungido como abogado del expresidente Jimmy Morales y como asesor legal de la exministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, en la estrategia para expulsar al entonces embajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompas y a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG).

El abogado ha sido asesor en distintas entidades del Estado como el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. Cuando era asesor de la exministra Jovel y asesor del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal al mismo tiempo, fungía como director del bufete IurisLex desde donde defendió personalmente a Morales cuando este interpuso una denuncia contra un ciudadano que lo increpó en abril de 2018 por sus gastos en onerosos anteojos y comida desde la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

“Yo he ejercido mi profesión como abogado, asesorando, dando buenas iniciativas al Gobierno, pero jamás he participado en política nacional, nunca antes estuve ni siquiera afiliado a un partido político, nunca he participado yo en elección de cargos popular, va a ser mi primera vez y lo hare bien”, dijo Lam Padilla.

“Y así como en cada uno de mis trabajos que lo he hecho con determinación, voy a ejercer toda mi experiencia nacional e internacional para rescatar Guatemala y rescatar este país de una oligarquía política corrupta”, agregó el candidato presidencial.

Lo que ofrece

Por su parte, Otto Marroquín, candidato a la vicepresidencia, señaló que no se necesita ser estadista ni “demasiado científico” para descubrir que Guatemala tiene problemas de seguridad, económicos, de salud, entre otras necesidades. “Tenemos la determinación de ganar y de llevar gente valiosa a cargos públicos”, indicó.

“Guatemala merece algo mejor de lo que ha tenido hasta ahora. Este país está cundido de corrupción hasta los huesos, y todos somos víctimas… Parece que cada cuatro años escogemos de mal en peor. Aquí les presentamos una oferta política con un movimiento verdaderamente nuevo”, dijo Lam Padilla tras ser proclamado candidato presidencial.

“Crecí en una fe cristiana. Mis papás me enseñaron a no desearle el mal a nadie, pero cuando veo que los corruptos y la oligarquía política no le importa enriquecerse, no les puedo desear otra cosa más que la muerte, y no la física, pero sí la muerte política a los que solo se han aprovechado del país”, agregó.

De acuerdo con los fundadores del partido, en el partido PIN creen en Dios y le tienen temor. Creen en la libertad, la transparencia y la familia. Esos son los pilares de este partido que cree en la libertad económica.

Candidatos a diputados

“Es un día muy especial para nosotros. Estamos felices de culminar un trabajo de más de dos años. El reto era poner gente distinta en la palestra política de Guatemala y hoy lo hemos alcanzado al elegir candidatos jóvenes que aman al país”, dijo Luis Castillo, fundador del PIN.

El PIN presentó entres sus candidatos, para la Lista Nacional, en la primera casilla al fundador del partido Henry Rodolfo Castillo Montiel, en segundo lugar a César Obed Palacios Delgado y en la tercera casilla a Nimrod Daniel García Garrido.

Por el Distrito Central fueron juramentados, para la primera casilla a Henry Rodolfo Castillo González, y en la segunda a Gustavo Adolfo Guerra Véliz.

Para el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el listado de candidatos a diputados lo encabeza Víctor Manuel García, le sigue Luz Marina Montiel Mancilla, y en tercer lugar, Ludwin Rolando Soto López.