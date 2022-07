Estudiantes de la Usac “desconocen” como rector a Walter Mazariegos y dicen que protestas seguirán

Una fuente confiable del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) que prefirió no ser citada, confirmó que Walter Mazariegos tomó posesión del cargo de rector la mañana de este viernes 1 de julio.

Fuentes internas, sin brindar mayores detalles, han confirmado que Pablo Oliva dejó el puesto de rector en funciones de la Usac para ceder el cargo a Mazariegos, quien era decano de la Facultad de Humanidades.

Estudiantes de la Usac llevan varias semanas de manifestar contra el proceso de elección de rector de esa casa de estudios.

El miércoles 29 de junio, acompañados de otros colectivos sociales, religiosos y activistas de derechos humanos, los estudiantes universitarios expresaron de nuevo su rechazo a la elección d Mazariegos como nuevo rector ocurrida el 14 de mayo pasado en un proceso que fue calificado como “fraude”.

Este viernes 1 de julio, luego de haberse conocido que Mazariegos tomó posesión como rector, grupos de estudiantes que mantienen la toma del campus central, se manifestaron en rechazo para desconocerlo.

En conferencia de prensa transmitida por la página de Facebook de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, dirigentes estudiantiles indicaron que la toma de posesión es ilegítima y que “jamás reconocerán” como válido.

“No han resuelto ningún recurso contra el fraude, han hecho caso omiso de 60 días de toma de la mayoría de los recintos de la Usac. No les importa que todos los estudiantes hayan decidido entrar en paro, se niegan a integrar la mesa de diálogo”, manifestó uno de los estudiantes. Resaltaron que la Usac es una institución autónoma.

Señalaron que la toma de posesión Mazariegos evidencia el “nivel de cobardía que tiene este sector, pero también el vínculo que tienen con el Estado, con el gobierno”.

Agregó: “Ese personaje que se hace llamar rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no es más que rector de papel, no ha tocado recinto universitario, ni tocará recinto universitario, no se sentará en la silla del rectorado, porque esa silla les corresponde a académicos, a personas que están comprometidas con la Universidad, con la academia, con la educación superior y con la autonomía de esta Universidad”.

Lo desconocen

“Desconocemos públicamente la figura de Walter Ramiro Mazariegos como rector de esta casa de estudios superiores y exigimos la democratización de esta casa de estudios y convocar a una nueva elección del cuerpo electoral universitario que posteriormente tendrá a bien elegir al próximo rector, que sea un académico”, afirmaron.

Manifestaron que el acto de toma de posesión de Mazariegos no se llevó a cabo con todos los miembros del CSU.

Estudiantes anunciaron que seguirán con las medidas de hecho y esperan coordinación a escala nacional de movimientos universitarios.

Un grupo de estudiantes de Agronomía dijo a La Red que para la elección se debía conformar un total de 170 electores que actúan como representantes para elegir al rector.

Recordaron que el 26 de abril recién pasado se negoció de forma anómala un acuerdo para dejar fuera a 35 personas de las 170 que habían sido electas.

Comunicado