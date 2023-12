Reprograman audiencia de los dos estudiantes capturados en cateo en el Paraninfo Universitario y los envían al Mariscal Zavala

Los dos estudiantes universitarios que fueron capturados durante un allanamiento en el Paraninfo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), fueron enviados a prisión provisional a la cárcel de Mariscal Zavala y su audiencia de primera declaración fue programada para el lunes 18 de diciembre.

Sergio Yoel Morataya de León y Heizel Elissa Magdalena Morales Camey fueron enviados a la mencionada cárcel luego que un juez de turno les hiciera saber el motivo de su detención.

Ambos están sindicados del delito de usurpación agravada.

Morales es estudiante de Escuela de Superior de Arte, mientras que Morataya de la facultad de Ciencia Política.

Según el Ministerio Público (MP), ambos estudiantes fueron capturados “en flagrancia” dentro del Paraninfo Universitario el pasado 15 de diciembre luego de un allanamiento en las instalaciones del complejo.

De acuerdo con el MP el cateo se realizó por medio de la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación, en coordinación con la Policía Nacional Civil y con el acompañamiento de personeros de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Como resultado de las diligencias se logró recabar diversos indicios, entre los cuales figuran 42 envases de vidrio los cuales tenían adherido un fragmento de tela a la boquilla, 5 piezas de madera con alambre de púas en uno de los extremos, 3 teléfonos celulares, además de la aprehendió en flagrancia de Morataya de León y Morales Camey.

El día de la captura, Morataya señaló que le parece extraño el actuar del MP, pues los fiscales tomaron fotografías a sus pertenencias y le solicitaron la contraseña para revisar su teléfono celular.

“Prácticamente no hay delitos porque no estábamos haciendo otra cosa que estando en el Paraninfo Universitario apoyando a la resistencia que se mantiene en las instalaciones”, dijo Morataya.

“Esperamos que esta investigación se objetiva e independiente porque no somos delincuentes ni criminales. Esto nos motiva más a estar conscientes de lo que pasa en nuestro país”, refirió Morataya.

Por su parte, Morales Camey señaló que los fiscales y policías ingresaron a las 6 de la mañana y rompieron las rejas para ingresar.

“Se supone que el Paraninfo estaba en resistencia y fue una violación hacia los estudiantes que luchan por la autonomía de la Usac, no me voy a rendir porque no soy una criminal”, dijo Morales.