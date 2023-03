El MP acciona contra la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado debido a que está ligado a procesos penales

El Ministerio Público (MP), informó este 14 de marzo que a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal presentó acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante la cual se resolvió la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez como candidato a diputado por el partido Cambio.

Según un comunicado de prensa que publicó el MP en sus redes sociales, la acción presentada por la fiscalía en contra de la inscripción de Baldizón es “en virtud de no cumplir con los requisitos que establece el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, así como los artículos 162 y 164 que establecen las prohibiciones y compatibilidades”.

Agrega que además, Baldizón Méndez se encuentra sindicado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en el caso Odebrecht, en donde está ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero.

También hace referencia al caso Transurbano en el que mencionan que Baldizón está ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito.

Baldizón está libre luego de haber pagado millonaria fianza por los dos casos en los que está procesado.

Condena en Estados Unidos

El comunicado del MP también menciona que Baldizón fue condenado en los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, y que él miso aceptó los cargos que le fueron imputados.

“De esa cuenta, el Ministerio Público como pilar fundamental del Estado democrático de Derecho y del principio de legalidad, realizará todas las acciones pertinentes en el marco de su competencia para garantizar un proceso electoral democrático conforme a lo que establece la ley”, concluye el comunicado de prensa.

Cambio se pronuncia por acciones contra Baldizón

El partido Cambio, a través de uno de sus secretarios adjuntos, Jorge Baldizón, se pronunció este 14 de marzo sobre las impugnaciones que se han presentado contra la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez como candidato a diputado al Congreso de la República.

Jorge Baldizón expresó en conferencia de prensa, que están muy agradecidos con Dios por la resolución que se dio de la inscripción y felicitó al Tribunal Supremo Electoral, porque “realmente están defendiendo la soberanía del país y no se están dejando llevar por sentencias condenatorias que son de otra territorialidad y es esto los hace a ellos ser independientes y soberanos como debería de ser y como debe ser nuestra nación”.

Se refirió a la impugnación que planteó Roberto Arzú ante la Corte de Constitucionalidad, dijo que ellos -Arzú y el partido Podemos- quieren mantenerse en la palestra y están accionando al saber que ya están prácticamente fuera de la contienda electoral.

Ratificó que Arzú quedó fuera de la contienda electoral por campaña anticipada, lo cual lo está tipificado en la ley, y que este no atendió las varias advertencias que le hicieron autoridades electorales.

Se refirió al caso del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que postula a Thelma Cabrera y Jordán Rodas, y dijo que esa organización política quedó fuera de las elecciones, porque Rodas no tiene finiquito y la ley establece claramente que ese documento es un requisito fundamental y que na se puede inscribir a una persona si no lo tiene.

“En el caso de mi señor padre es un caso totalmente distinto, es un tema de presunción de inocencia, de debido proceso y de un caso que fue completamente fuera del país y de la territorialidad”, afirmó Jorge Baldizón.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos sobre la idoneidad de Manuel Baldizón para optar a un cargo público, Jorge Baldizón respondió que en política todo se somete a escrutinio público y a cuestionamientos; sin embargo, la idoneidad es subjetiva y la única forma de medirla es a través de los votos.

“Que la ciudadanía elija y que no sean los cúmulos de pensamiento quienes decidan quién es idóneo y quién no es idóneo y la ley está clara y es tener su presunción de inocencia, no tener ningún caso aquí en Guatemala, sentenciado, y un caso fuera del país entonces -Baldizón- es completamente idóneo para participar como él lo desee”.