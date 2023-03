El partido Cambio fija postura ante las impugnaciones que se han hecho contra la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado

Este 14 de marzo, el partido Cambio, a través de uno de sus secretarios adjuntos, Jorge Baldizón, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirieron a las impugnaciones que se han presentado contra la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez como candidato a diputado al Congreso de la República.

Jorge Baldizón expresó que la convocatoria a la conferencia de prensa se hizo debido a las múltiples solicitudes de medios para que se fijara una postura del partido en cuanto a la impugnación que había presentado Roberto Arzú, presidenciable de Podemos, a la inscripción de su padre, Manuel Baldizón, como candidato a diputado.

Primeramente dijo que están muy agradecidos con Dios por la resolución que se dio de la inscripción y felicitó al Tribunal Supremo Electoral, porque “realmente están defendiendo la soberanía del país y no se están dejando llevar por sentencias condenatorias que son de otra territorialidad y es esto los hace a ellos ser independientes y soberanos como debería de ser y como debe ser nuestra nación”.

En cuanto a la impugnación que planteó Roberto Arzú ante la Corte de Constitucionalidad, dijo que ellos -Arzú y el partido Podemos- quieren mantenerse en la palestra y están accionando al saber que ya están prácticamente fuera de la contienda electoral.

Jorge Baldizón expresó que Arzú quedó fuera del proceso por campaña anticipada, lo cual lo está tipificado en la ley, y que este no atendió las varias advertencias que le hicieron autoridades electorales.

Se refirió al caso del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que postula a Thelma Cabrera y Jordán Rodas, y dijo que esa organización política quedó fuera de las elecciones, porque Rodas no tiene finiquito y la ley establece claramente que ese documento es un requisito fundamental y que na se puede inscribir a una persona si no lo tiene.

“En el caso de mi señor padre es un caso totalmente distinto, es un tema de presunción de inocencia, de debido proceso y de un caso que fue completamente fuera del país y de la territorialidad”, afirmó Jorge Baldizón.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos sobre la idoneidad de Manuel Baldizón para optar a un cargo público, Jorge Baldizón respondió que en política todo se somete a escrutinio público y a cuestionamientos; sin embargo, la idoneidad es subjetiva y la única forma de medirla es a través de los votos. “Que la ciudadanía elija y que no sean los cúmulos de pensamiento quienes decidan quién es idóneo y quién no es idóneo y la ley está clara y es tener su presunción de inocencia, no tener ningún caso aquí en Guatemala, sentenciado, y un caso fuera del país entonces -Baldizón- es completamente idóneo para participar como él lo desee”.

Carlos Pineda

Baldizón también fue consultado sobre las publicaciones que ha realizado Carlos Pineda, presidenciable de Prosperidad Ciudadana, que anteriormente era el candidato presidencial de Cambio, en las que hace señalamientos contra el partido.

Baldizón respondió que le daba un poco de risa: “Yo pienso que la política es de caballeros y como caballero le respondo que sigue siendo mi amigo y que nunca hay que responder con el hígado cuando uno se siente, que no hay que utilizar las pantallas de TikTok o las herramientas que tenés o el poder mediático que tenés para atacar de una forma tan triste y bagre a la demás gente

Sobre los recursos que han planteado otras organizaciones políticas por la inscripción de Manuel Baldizón, respondió que todos los partidos tienen derecho y están legitimados para hacerlo y el que lo haga tendrá sus razones y sus motivos para interponer los recursos que tengan que interponer

Nosotros vamos a seguir con la misma postura, -Manuel Baldizón- va en primera casilla -de candidatos a diputado- ya fue inscrito por el por Tribunal Supremo Electoral y que vamos a prevalecer con la presunción de inocencia y el debido proceso que se va a llevar a cabo y que la territorialidad del delito que ellos -los partidos- hacen un hecho notorio no es más que eso.

Otra acción contra Manuel Baldizón

Este 14 de marzo, Carlos Pineda, presidenciable de Prosperidad Ciudadana y excandidato del partido Cambio, presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado.

Señaló que el amparo es “contra de la inscripción del corrupto, confeso y condenado a Manuel Baldizón, porque no queremos más gente así en el Congreso de la República… no se vale que gente corrupta siga entrando y siga teniendo el poder en el Congreso”.

Dijo que Baldizón ya tiene unos siete amparos interpuestos, unos correctos y otros no, pero que en su caso velaron porque los argumentos legales sean los correctos y que la justicia prevalezca en el país.

Pidió a los magistrados de la CSJ que obren conforme a derecho y anulen la inscripción de Manuel Baldizón.

Dijo que si los magistrados de la CSJ no anulan la aludida inscripción, van interponer un amparo en la CC, y que si allí tampoco se logra, significará que se vive en un Estado fallido, que es lo que ya no se quiere.

“Estamos a punto de tener un Estado fallido en Guatemala y eso lo que crea es una desestabilización política, económica y muchas consecuencias más”, comentó Pineda.