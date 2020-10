¿Cómo sobrevivir los últimos meses del año si no tengo los mismos ingresos?

Se acerca fin de año y las preocupaciones de muchos continúan, pues es una época en la que los gastos aumentan, por ejemplo, en la realización del tradicional fiambre y con la celebración de la Navidad.

Sin embargo, hay quienes que por la pandemia no tienen los mismos ingresos, por lo que no podrán realizar los mismos gastos. El educador financiero César Tánchez recomienda no gastar más de lo que está en las posibilidades.

“Practicar la mesura, es decir, si es que mis posibilidades económicas facultan poder tener fiambre, para mi familia, poder tener regalos para mi familia en casa más la familia extendida pues enhorabuena, se harán bajo el presupuesto que se aplique para estos momentos particulares, es decir, si yo tengo un trabajo en el cual voy a tener un aguinaldo pues puedo utilizar ese aguinaldo hasta el tope o menos, pero no pasarnos más allá de nuestras posibilidades económicas”, dijo Tánchez.

Otra de las recomendaciones que Tánchez hace es, con el fiambre, hacer un poco más para poder vender y tener un ingreso.

Otro caso son las personas que lamentablemente por la coyuntura perdieron su empleo. A ellos se les recomienda priorizar.

“Deben ser absolutamente cautas en no meterse en gastos que no sean absolutamente necesarios ya que no sabemos cuándo van a regresar los ingresos, entonces al tener esa incertidumbre de tiempo pues si no se tiene fiambre no se tiene fiambre este año”, agregó Tánchez.

Este educador financiero, para ambos casos, recomienda no utilizar la tarjeta de crédito para consumo, pues traerá una deuda de alto costo, lo que seguirá afectando financieramente el bolsillo.