Cardenal Álvaro Ramazzini afirma que el gobierno envió una carta “muy fuerte” al Vaticano para quejarse de él

El cardenal Álvaro Ramazzini en declaraciones a La Red este jueves 30 de noviembre, informó de una posible persecución en su contra y que hay una queja del gobierno ante el Vaticano.

“Esa fue la información que yo recibí de la Nunciatura Apostólica, el nuncio me indicó que sí, que habían enviado una carta por parte del gobierno, no entré en detalles, no le pregunté”, indicó.

Agregó: “Él -el nuncio- textualmente me dijo es una carta muy fuerte contra usted, yo no he tenido acceso a esa carta, tampoco le pedí a él que me la mostrara porque no lo creí prudente”.

Ramazzini agregó que por su condición de cardenal tiene una dependencia directa con el Vaticano y “con mayor razón” por el hecho de ser cardenal.

Dijo que tiene que comunicarse al Vaticano, pues no ha recibido ninguna comunicación de la Secretaría de Estado.

Resaltó que la comunicación será para que le digan cuál es el contenido de esa carta, pues el nuncio ya cumplió con su responsabilidad en cuanto que tiene esa relación directa de representar al Vaticano delante del gobierno. Enfatizó que desconoce el contenido de la misiva.

Cuando le preguntaron de la posible demanda y supuesta orden de captura en su contra, Ramazzini respondió: “Esperaría que no, pero fue alguien de los 48 Cantones que me llamó para decirme que contaba yo con su apoyo porque habían sabido que había una demanda judicial contra mí y que eso podría suponer, usted sabe en qué país estamos, podría suponer una orden de captura”.

Indicó que no ha recibido ninguna notificación al respecto, “pero sí preferí decirlo porque a veces es mejor decir las cosas y no quedarse uno en silencio, porque si esto existirá tendría que verificar con abogados de qué se trata, y si no existiera, son solamente rumores, rumores son rumores, pero sí lo quise decir públicamente, para que si los que lo están haciendo, presentando esta denuncia, sepan que yo ya lo estoy sabiendo, pero no se realmente de qué se trata, yo no considero que haya cometido ningún delito por el cual me estén acusando”.

Indicó: “Puede ser que tal vez en algunas de mis declaraciones alguna persona se sienta ofendida y que se sienta agraviada, en general trato de ser respetuoso en las declaraciones que hago, porque el principio fundamental para mí es respetar a las otras personas aunque piensen diferente de mí”.

Reiteró que no tiene ninguna notificación legal y que la persona que lo alertó no le dio más detalles, “entonces es mejor aquello de que a golpe avisado no hay quite, entonces mejor adelantarse”.

Informó que los obispos de Centroamérica están reunidos y la tarde del miércoles 29 de noviembre les informó a los religiosos, porque la noticia a él se la dio el nuncio de “una manera privada”.

Indicó que el nuncio debe mantener esa relación diplomática entre la Santa Sede y el gobierno, mientras que él como cardenal sí tiene un acceso directo a la Secretaría de Estado y por eso va a averiguar para saber si han recibido alguna notificación.

Según Ramazzini, los obispos que se han enterado han tenido una reacción de fraternidad, pero tanto ellos como él, están desconcertados “porque no sabemos de dónde viene, no sabemos si es verdad, no sabemos qué se pretende con esto”.

Afirmó que estará atento a “qué pueda venir”.

Se consultó a Presidencia si tiene información de una carta que envió el gobierno al Vaticano para quejarse del cardenal Álvaro Ramazzini y esta respondió: “Los temas de carácter diplomático, reciben el tratamiento establecido en la Constitución Política de la República respectivamente”.

También se le hizo la misma pregunta a Cancillería, pero se indicó que harán la consulta y aún se está a la espera de respuesta.

Mientras que al Ministerio Público se le consultó si tiene información de una supuesta demanda y orden de captura en contra del cardenal Álvaro Ramazzini, aún se espera respuesta del ente investigador.

Con información de La Red