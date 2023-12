Cardenal Álvaro Ramazzini sale de Guatemala y estas son las razones del viaje

Horas después de haber hecho público que se rumoreaba sobre una orden de captura en su contra, el Cardenal Álvaro Ramazzini confirmó este viernes 1 de diciembre que salió de Guatemala y dio detalles del país al que se trasladó y los motivos por los cuales emprendió el viaje.

El pasado 30 de noviembre, Ramazzini dijo a La Red que sabía de una posible persecución en su contra y que hay una queja del Gobierno de Guatemala ante el Vaticano.

“Esa fue la información que yo recibí de la Nunciatura Apostólica, el nuncio me indicó que sí, que habían enviado una carta por parte del gobierno, no entré en detalles, no le pregunté”, indicó a la radio.

“Él -el nuncio- textualmente me dijo es una carta muy fuerte contra usted, yo no he tenido acceso a esa carta, tampoco le pedí a él que me la mostrara porque no lo creí prudente”.

Además, se le consultó sobre una posible denuncias y orden de captura en su contra y respondió que no ha sido notificado de ningún asunto legal.

“Esperaría que no, pero fue alguien de los 48 Cantones que me llamó para decirme que contaba yo con su apoyo porque habían sabido que había una demanda judicial contra mí y que eso podría suponer, usted sabe en qué país estamos, podría suponer una orden de captura”, detalló el religioso.

Este viernes el IGM informó de forma escueta que “el señor Álvaro Ramazzini, tiene movimiento migratorio de salida del país”.

Sin embargo, Ramazzini dijo que viajó a Alemania para “apoyar la campaña de Adveniat en favor de América Latina. Dios primero regresaré la semana entrante”.

Ramazzini dijo que Adveniat es la organización de ayuda de los católicos en Alemania al servicio de todas las personas en América Latina y el Caribe.

“Adveniat trabaja para que todos los seres humanos, como hijos de Dios, puedan colaborar en la construcción de un mundo mejor. Los proyectos de la contraparte contribuyen a superar la pobreza, posibilitar la participación de todos en el desarrollo de la sociedad, proteger la diversidad cultural, alcanzar la justicia para todos los seres humanos y cuidar y conservar la creación de Dios”, detalló Ramazzini.

El Cardenal Álvaro Ramazzini ha acompañado en oportunidades a líderes indígenas que exigen la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, a quien señalan de supuestamente pretender revertir los resultados de las elecciones generales, en las que Bernardo Arévalo resultó electo presidente de Guatemala.