Videos: sismo de magnitud 6.4 deja daños materiales y pánico en Croacia

Un poderoso sismo de magnitud 6.4 sacudió este martes 29 de diciembre a Croacia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocando el derrumbe de edificios en la ciudad de Petrinja, en el centro del país.

El temblor, que tuvo lugar a una profundidad de 10 kilómetros y fue de una magnitud 6.2 según el Centro Sismológico Euromediterráneo, se sintió con fuerza también a unos 50 km del epicentro en la capital Zagreb, donde la gente asustada salió a las calles, según un periodista de la AFP.

“No sabemos si tenemos muertos o heridos”, dijo el alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, a la televisión regional N1.

“Hay pánico general, la gente está buscando a sus seres queridos”, agregó.

Imágenes de la ciudad, donde viven unas 20 mil personas, mostraban el colapso de techos y calles con ladrillos y escombros.

El temblor tuvo lugar un día después de un sismo de menor magnitud en Petrinja que causó daños en edificios.

Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica y los sismos son frecuentes.

La planta nuclear eslovena de Krsko fue cerrada de manera preventiva a raíz del fuerte sismo registrado en la vecina Croacia, señaló este martes una vocera de esa central atómica.

“Puedo confirmar el cierre preventivo” de la planta, dijo la portavoz Ida Novak Jerele a la AFP. El sismo se sintió en varios países vecinos de Croacia, incluyendo a Eslovenia.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR

— Based Croatia (@Based_Croatia) December 29, 2020