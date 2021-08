Videos: El insólito comportamiento de los talibanes en Afganistán divirtiéndose en juegos infantiles

En medio de la tensa situación en ese país surgieron las imágenes más icónicas que son las del grupo en el sillón principal de la casa de gobierno o el impactante video del avión repleto a punto de despegar con personas colgando y cayendo desde el aire.

Y mientras miles de personas intentan escapar de la capital afgana y crece el temor de miles de mujeres ante el claro riesgo de perder sus derechos con la vuelta al poder del grupo fundamentalista islámico, circulan videos de situaciones extrañas en donde los milicianos son protagonista de hechos insólitos.

Crónica.com informó que en medio de la ciudad casi vacía, los talibanes se apoderaron de los espacios de entretenimiento.

Las imágenes fueron publicadas en Twitter y rápidamente dieron la vuelta al mundo: en ellas se observa a los talibanes en una actitud infantil jugando en los autitos chocadores o la calesita de un parque de diversiones.

“Parece que todo lo que querían eran paseos gratis en el parque temático”, publicó el corresponsal internacional Shakib Noori, uno de los representantes de la prensa internacional que viene retratando todo el proceso.

Más imágenes publicadas en Twitter por el reportero Asaad Hanna muestran a supuestos soldados talibanes saltando en una cama elástica.

Asimismo, través de las redes sociales, se difundieron imágenes de combatientes talibanes que clamaban “victoria” dentro del palacio presidencial, en Kabul.

La publicación añade que las fotos dieron vuelta el mundo: la milicia entró al edificio y recorrió los principales salones, entre ellos, el despacho del expresidente Ashraf Ghani Ahmadzai, quien huyó del país para supuestamente “evitar un baño de sangre”.

Veinticuatro horas después se continuó difundiendo material del arribo a la residencia oficial, como el video donde los propios talibanes prueban el gimnasio del palacio con varios ejercicios físicos.

La irrupción de los talibanes también se observó en el canal público, que fue intervenido por los guerrilleros, quienes dieron un extraño discurso de apertura sin mirar a cámara.

Las imágenes, que no tardaron en viralizarse, son funcionales a las palabras de Suhail Shaheen, un vocero talibán radicado en Qatar, quien aseguró que la nueva versión de la organización seria “inclusiva”. “Queremos trabajar con cualquier afgano, queremos abrir un nuevo capítulo de paz, tolerancia, coexistencia pacífica y unidad nacional para el país y para el pueblo de Afganistán”, sostuvo.

Los talibanes regresaron al poder luego de 20 años de ocupación militar de Estados Unidos y avanzaron estrepitosamente tras la salida de las tropas anunciadas por Joe Biden en mayo.

