El momento en el que varias personas caen desde un avión en su intento por huir de Kabul

Se ha informado de que se podrían haber producido al menos tres muertos por tiroteos.

La marea de gente comenzó a llegar desde el domingo 15 al aeropuerto internacional Hamid Karzai, en la capital afgana, con muchos de ellos sin ni siquiera documentos de viaje o visado, dejando imágenes angustiantes, después de que los talibanes entraran en la ciudad culminando su victoria final tras dos décadas de guerra.

La mayoría son personas comunes que se apresuraron al aeropuerto llevados por la idea de que Estados Unidos, que está evacuando a su personal en el país, va a sacar a los afganos, dijo un funcionario del aeropuerto, que pidió el anonimato.

De momento ni la fuerzas de seguridad afganas ni los combatientes talibanes han asumido la seguridad del aeropuerto, aseguró.

La turba ha dejado decenas de personas golpeadas, entre ellos niños, que se lanzan unas sobres otras para llegar a la pista, donde permanecen algunos aviones programados para una limitada evacuación de extranjeros, detalló.

En este momento, todos los vuelos desde el aeropuerto internacional Hamid Karzai están temporalmente suspendidos, informó en un comunicado la autoridad de Aviación Civil de Afganistán.

“No se acerquen al aeropuerto hasta que se reanuden los vuelos”, añadió.

Videos difundidos en las redes sociales muestran a cientos de personas empujándose y trepando sobre otros para subir a un avión, y en otros se escuchan incluso disparos en las cercanías.

En la captura de pantalla de un video, que recoge el canal local Tolo en Twitter, se ven tres cuerpos en el suelo, y el mensaje de que son “víctimas presuntamente de disparos en el aeropuerto internacional de Kabul esta mañana”, sin mayor confirmación, aunque también se especula que pudieran morir en una estampida.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ

A primera hora de la mañana de este lunes 16 de agosto, hora local, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que había “completado” el proceso para transportar al aeropuerto a los aproximadamente 4 mil empleados de su embajada en Kabul.

Asimismo, la embajada estadounidense reiteró su alerta para las personas que esperan ser repatriadas, para que no se acerquen al aeropuerto debido a la frágil seguridad de la zona, y que permanezcan resguardados en sus lugares hasta que les avisen.

Video on social media shows people falling to their deaths from an aircraft that had taken off from Kabul airport, presumably having attached themselves from the outside. pic.twitter.com/9KHeiuawXj

— TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021