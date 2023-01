Usac señala daños en el CUM y esto dice acerca de las clases presenciales

El pasado lunes 23 de enero, luego de 8 meses de tomadas las instalaciones del Centro Universitario Metropolitano (CUM) por parte de estudiantes que se oponen a la elección de Walter Mazariegos como rector, estas fueron liberadas, pero las autoridades de la Usac señalan que hay daños en varias áreas.

Las instalaciones del CUM fueron entregadas a las autoridades de la Universidad de San Carlos (Usac) de Guatemala porque, según se dijo, los estudiantes buscan un diálogo para discutir sobre las elecciones en las que Mazariegos fue electo, pues las consideran ilegitimas.

La Coordinadora General de Estudiantes señaló que el otro objetivo es que se retomen las clases presenciales.

Ahora las autoridades de áreas administrativas del CUM y la Usac verifican el estado de los edificios B, C, D y E, así como las áreas internas, corredores, puertas y ventanas.

Como resultado de ese trabajo se detectó deterioro de la infraestructura, parqueos, muro perimetral, portones de ingreso, áreas verdes, iluminación y drenajes, en su mayoría por falta de mantenimiento.

Guatevisión y Prensa Libre lograron ingresar al CUM junto a la administración central de la Usac, quienes también detallaron que las cámaras de seguridad fueron tapadas por los estudiantes e incluso algunas fueron dañadas. Los mismo ocurrió con las plumillas de ingreso de vehículos.

Este jueves 26 de enero en las instalaciones ya había presencia de personal de limpieza, desinfección y mantenimiento correctivo, quienes lavaban banquetas y retiraban costales de tierra en las puertas del lugar.

Luis Pedro Ortiz, director general de Administración de la Usac, señaló “hacemos las evaluaciones correspondientes y viendo los bienes inmuebles de la Usac y el deterioro que tienen las instalaciones.

“Nuestra principal preocupación son los estudiantes, porque el Consejo Superior Universitario (CSU) ha dicho regreso a clases presenciales (…) el objetivo es poder entregar estas instalaciones a la administración del CUM para que los estudiantes tengan los más pronto posible ese retorno a la presencialidad”, señaló Ortiz.

Añadió que “la virtualidad ha dañado tanto la academia por el tema de los laboratorios y las prácticas y los estudiantes nos están gritando queremos presencialidad”.

Refirió que siguen tomadas las instalaciones del Cunoc, Cusan, Paraninfo Universitarios, Musac y el campus central, “donde funcionan las nueve facultades de la Universidad de San Carlos”.

“Tenemos nueve facultades y varias escuelas que están exigiendo el retorno a la presencialidad”, reiteró Ortiz.

Señaló que no tienen un presupuesto exacto para el tema de reparaciones, y añadió que sistemas electrónicos están dañados, “hemos encontrado cables de red tirados que conectan al sistema de cámaras y eso incrementa la inversión”, señaló.

Por su parte Juan Carlos Molina Jiménez, administrador del CUM, señaló que se encontró falta de mantenimiento preventivo y deterioro “bastante complicado” en áreas verdes, edificios y parqueos.

Añadió que el reto es trabajar lo más pronto posibles y entregarlo en tiempo récord para retomar las clases presenciales.

Rechazan señalamientos

Por su parte, la Coordinadora General de Estudiantes rechazó los señalamientos de autoridades de la Usac y aseguran que las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del CUM se deben, no solo a la falta de mantenimiento que no se dio en los últimos 8 meses, sino a los daños desde antes de la toma del edificio; además, aseguran que no dañaron las cámaras y que lo que se hizo fue cubrirlas.

Los estudiantes también rechazan el comunicado emitido por el Consejo Superior Universitario, en el que desconoce a la Coordinadora General, pues asegura que está integrada por las asociaciones de estudiantes.