Tormenta subtropical Nicole: ¿Qué dispuso la Nasa respecto del lanzamiento de Artemis I que lleva piezas guatemaltecas?

El poderoso cohete SLS con la cápsula Orión acoplada se mantendrá en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, con miras al despegue dentro de una semana de la misión Artemis I y a pesar del previsible impacto en Florida de la tormenta subtropical Nicole en los próximos días, informó este lunes 7 de noviembre la NASA.

Con base a los datos de pronóstico actuales, “los gerentes han determinado que el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y (la cápsula) Orión permanecerán en la Plataforma de Lanzamiento 39B” del Centro Espacial Kennedy, señaló este lunes 7 de noviembre la agencia espacial estadounidense, que agregó se mantienen vigilantes en torno al progreso de Nicole.

De acuerdo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., la tormenta subtropical Nicole impactará en Florida a partir de la noche de miércoles 9 de noviembre, y lo hará casi como un huracán de categoría uno en la escala Saffir Simpson y con el centro Kennedy dentro del cono de posible trayectoria.

El anuncio se da luego de que la NASA efectuara el viernes el lento traslado del enorme cohete y la nave Orión desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, en inglés) hasta la plataforma de lanzamiento desde la que partirá la misión lunar Artemis I el 14 de noviembre.

El desplazamiento duró casi 9 horas para apenas recorrer un trayecto de 6.8 kilómetros (4.2 millas), durante el cual el cohete, con una altura superior a un edificio de 30 plantas (322 pies o 98 metros), fue trasladado a bordo de un gran vehículo oruga con motor diésel.

La NASA ha tenido que retrasar tres veces la partida de la misión, dos por razones técnicas y otra por causas meteorológicas. La anterior fecha para el lanzamiento era el 27 de septiembre, pero debió ser retrasada debido a la llegada del huracán Ian a Florida.

El cuarto intento de lanzamiento se hará el 14 de noviembre y la ventana para el despegue de 69 minutos se abrirá a las 12.07 hora local (17.07 GMT).

Si no hay contratiempos, la nave Orión hará un viaje sin tripulación de 25 días y medio que concluirá el 9 de diciembre, cuando caiga en el océano Pacífico.

