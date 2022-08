Artículo de la NASA destaca labor de guatemaltecos en la próxima misión denominada Artemis I

La NASA, a través de su portal digital en español, ha publicado este martes 23 de agosto un nuevo artículo donde informa acerca de la próxima misión llamada Artemis I, cuyo objetivo es viajar a la órbita de la luna.

Artemis I es una misión que no cuenta con tripulación y que su principal objetivo es abrir el espectro para la exploración del espacio.

El equipo que conforma Artemis I ha establecido una ventana del lanzamiento para el próximo 29 de agosto, entre las 8.33 am y las 10.33 am.

En caso de que la primera fecha haya algún fallo, el equipo tiene de alternativa el 2 y 5 de septiembre.

Además, el artículo mostró el trabajo de Eileen Meda, una estudiante de Ingeniería Mecánica Industrial de la Universidad del Valle en Guatemala, en la elaboración de una pieza de termoplástico, un material que puede soportar temperaturas extremas que será de utilidad para uno de los hardware especiales que acompañará a Artemis I, llamado PLASM.

“Eileen Meda debía ser precisa. Sosteniendo la pieza con la mano izquierda y la herramienta con la derecha, la estudiante de Ingeniería Mecánica Industrial pulió como una artesana los bordes del termoplástico“, resalta el artículo.

Este hardware, desarrollado en BioServe Space Technologies, permitirá un experimento biológico llamado Genómica de la radiación en el espacio profundo (DSRG en inglés) que fue seleccionado por el departamento de Ciencias Biológicas y Físicas (BPS en inglés) de la NASA.

El objetivo de la BPS es realizar investigaciones de biología espacial que ayuden a los seres humanos a buscar formas más eficientes de prosperar en el espacio profundo.

Por su parte, DSRG se encargará de estudiar el efecto de la radiación espacial en microorganismos. Será uno de los cuatro experimentos que viajará de ida y de vuelta a bordo de la nave Orion, en Artemis I.

“Para que los astronautas vivan y trabajen de forma segura y sostenible en la Luna, y más adelante en Marte, debemos entender primero cómo la elevada radiación ionizante, la alteración de la gravedad y la alteración de la atmósfera afectarán nuestra capacidad para prosperar”, dijo Craig Kundrot, director de la División de BPS de la NASA.

DSRG es liderado por Luis Zea, ingeniero y científico guatemalteco que se desempeñó en jefe de implementación e investigador principal en proyectos de BioServe Space Technologies, en la Universidad de Colorado Boulder.

And includes components developed in #Guatemala by Universidad del Valle de Guatemala @uvggt student team led by Prof. Andrés Viau & Rodrigo Aragón. Left to right: Esteban Herbruger, Iñaki Alvarado, Prof. Aragón, Prof. Viau, Diego Aguirre, Eileen Meda, and Diego Hernandez (4/n) pic.twitter.com/uIHQSIZulJ

— Luis Zea (@SpaceLuisZea) November 10, 2020