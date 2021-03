Qué se sabe del video viral en el que un murciélago le “chupa” la sangre a un perro

Buddy, un perro bull terrier, es uno de los últimos protagonistas de las noticias virales en redes sociales por un incidente con un murciélago.

El hecho se registró en Bundaberg Central, Queensland, Australia, un país reconocido por tener especies de animales que no se encuentran en ningún otro lugar y por la estrecha relación de la naturaleza con los habitantes.

El dueño de Buddy grababa con su teléfono móvil algunos videos cuando observó algo extraño en el cuello de su mascota.

Al acercarse, se percató que se trataba de un murciélago, quien aparentemente succionaba sangre del perro.

El hombre no fue el único sorprendido, pues en el video se observa la reacción de Buddy, quien se quedó inmóvil, aparentemente sin saber qué hacer.

Afortunadamente para el perro y su dueño, el murciélago solo demoró unos segundos y luego se fue volando.

El video de Buddy fue compartido originalmente en TikTok pero rápidamente se volvió viral y fue llevado a otras plataformas como Twitter, Instagram y Facebook.

You won't believe this.

I've got a bat on my dog….. pic.twitter.com/H5wmsZnt6p

— 😎🤟Funny & Viral Videos 🇬🇧 (@Viralmemeguy) February 19, 2021