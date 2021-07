“No estoy nervioso”: Jeff Bezos se prepara para el vuelo espacial inaugural de Blue Origin

El multimillonario empresario estadounidense Jeff Bezos dijo el lunes que está emocionado y curioso, pero no muy nervioso, antes de participar en el vuelo suborbital inaugural de su compañía Blue Origin junto a la persona de mayor edad y la que menos que hayan estado jamás en el espacio.

La persona más rica del mundo y tres compañeros de tripulación volarán desde un sitio desértico en el oeste de Texas, en un viaje de 11 minutos hasta el borde del espacio a bordo del New Shepard de Blue Origin, una combinación totalmente autónoma de cohete y cápsula de 18.3 metros.

El vuelo representa un hito importante en el establecimiento de la industria del turismo espacial.

Bezos realizó una ronda de entrevistas televisadas antes del lanzamiento, programado para alrededor de las 8 hora local (1300 GMT) del martes desde las instalaciones del Sitio de Lanzamiento Uno de Blue Origin, a unos 32 kilómetros de la ciudad texana de Van Horn.

“La gente no deja de preguntarme si estoy nervioso. No estoy realmente nervioso, estoy emocionado. Tengo curiosidad. Quiero saber qué vamos a aprender”, Bezos, fundador de Amazon.com Inc , al programa CBS This Morning.

Our first human flight on Tuesday will be the 16th flight in #NewShepard’s history. Learn about the meticulous & rigorous launch program that brought us to this first step. Watch the launch live on https://t.co/7Y4TherpLr, starting at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/xWQRYLikZd

