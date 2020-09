Mujer que se casó con un árbol celebra su primer aniversario y dice que esa fue la mejor decisión de su vida

Hace un año Cunningham tomó la decisión de casarse con un árbol para llamar la atención sobre una campaña para salvar el Rimrose Valley Country Park, que estaban transformando en un desvío de 3 kilómetros para aliviar el tránsito de ese sector hacia el puerto de Liverpool.

Según los vecinos ese desvío arruinaría el parque, generaría ruido y contaminación relacionados con el tráfico. Las obras debían comenzar en la primavera de 2020, pero se ha retrasado debido al brote del coronavirus.

Cunningham es madre dos niños, uno de 15 años con autismo, y dice que no tiene planes de divorciarse. De hecho, ella cambió su apellido por el de Elder, para sellar así su cambio de vida.

La mujer, que contrajo matrimonio con un árbol en septiembre de 2019, dijo que hace unos días con dos de sus amigos hicieron una pequeña reunión en donde brindaron con un champán de flor de sauco, para celebrar su primer aniversario de bodas.

I’m hopelessly ‘treevoted’ to protecting and preserving our #greenlung #saverimrosevalley The Elder is looking well groomed in this one!…x… pic.twitter.com/LlYqm50lhg

— Kate Rose Elder Fuller (@KateRoseElder1) October 1, 2019