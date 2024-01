Mega Millions: cuáles son los números ganadores del último sorteo y a cuánto asciende el premio

La lotería Mega Millions continúa con los sorteos y en redes sociales anunció al ganador del martes 9 de enero.

“Aquí están los números ganadores de esta noche”, destacó en su publicación al informar sobre el premio.

El premio mayor asciende a US$ 165 millones en este reciente sorteo, luego de que nadie sacara en premio mayor en el sorteo anterior.

Mega Millions es una de las loterías más populares en Estados Unidos al entregar sumas millonarias con sus premios mayores.

Semana tras semana, los sorteos de esta lotería reúnen a millones de personas que tienen la ilusión de convertirse en millonarios de la noche a la mañana con los premios que ofrecen.

Los distintos sorteos de la lotería americana son esperados con ansias y se pueden seguir a través de la televisión, radio y redes sociales.

Los números ganadores del sorteo de Mega Millions efectuado el martes 9 de enero fueron: 12-15-32-33-53 − 24 MB − 3xMP.

Mega Millions anunció que para el sorteo del viernes 12 de enero el premio mayor ha aumentado a US$ 187 millones.

