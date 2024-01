Powerball: estos son los resultados del último sorteo de la lotería y de cuánto es el premio mayor

Como todas las semanas se llevan a cabo los sorteos de Powerball, una de las loterías más populares de Estados Unidos por entregar premios millonarios a los ganadores.

El lunes 15 de enero esta lotería efectuó su sorteo y anunció a los números ganadores.

El premio mayor en esta ocasión fue de US$88 millones, según informó en la red social X.

Aunque ya pasó el sorteo del lunes, las personas aún tienen la oportunidad de ganar en el sorteo programado para este miércoles 17 de enero, ya que el premio mayor ha aumentado a US$102 millones.

Un hombre de Michigan hizo historia al ganar el premio mayor de Powerball en el sorteo de Año Nuevo 2024 y convertirse en el primero en hacerlo desde su fundación en 1992.

En este sorteo, el afortunado ganador obtuvo un histórico premio de US$842 millones, el cual es el quinto más alto en la historia de este concurso de Estados Unidos.

Powerball se juega todos los lunes, miércoles y sábado en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Según Powerball, los números ganadores del 15 de enero son: 13-30-35-49-59 − 4 PB − 3x PP

