Powerball y Mega Millions: conozca los números ganadores de los sorteos del 22 y 23 de enero

Powerball y Mega Millions son dos de las loterías más populares en Estados Unidos al entregar sumas millonarias con sus premios mayores.

Ambas loterías anunciaron en redes sociales los números ganadores del 22 y 23 de enero 2024.

Mega Millions también anunció que el premio mayor para el viernes 26 de enero ha aumentado a US$ 285 millones.

Mientras que Powerball publicó que el premio mayor para el sorteo de este miércoles 24 de enero asciende a US$ 145 millones.

Semana tras semana, los sorteos de ambas loterías reúnen a millones de personas que tienen la oportunidad de convertirse en millonarios con los premios que ofrecen.

Powerball comenzó en 1992, efectuando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord del mayor premio a nivel mundial, cuando repartió US$1 mil 586 millones en enero de 2016, según Infobae.

Números ganadores de Mega Millions el 23 de enero: 21-28-58-69-70 − 20 MB − 2x MP

Números ganadores de Powerball del lunes 22 de enero: 24-25-43-52-63 − 21 PB − 2x PP

