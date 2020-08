La cápsula tripulada de SpaceX ameriza frente a la costa de Florida

“Bienvenidos a la Tierra y gracias por haber volado con SpaceX”, anunció el director de vuelo a los astronautas, que respondieron inmediatamente. La cápsula Crew Dragon Endeavour amerizó frente a las costas de Pensacola, Florida (sureste), como previsto, a las 14H48 (18H48 GMT) y aparentemente sin sufrir daños tras atravesar la atmósfera terrestre, mostraron imágenes transmitidas en directo.

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

"To anybody who has touched Endeavour, you should take a moment to just cherish this day."

Touching words from @Astro_Doug as @AstroBehnken is safely brought out of the spacecraft. #LaunchAmerica pic.twitter.com/0yKUWbD9Ed

— NASA (@NASA) August 2, 2020