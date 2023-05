IMÁGENES: Al menos un muerto y viviendas destruidas en Japón por un fuerte temblor

Un fuerte temblor de magnitud 6.5 sacudió este viernes el centro de Japón, dejando al menos un muerto y 21 heridos, según las autoridades locales.

El movimiento telúrico que hizo que colapsaran varias viviendas se produjo en la región de Ishikawa a las 14.42 (05.42 GMT) a una profundidad de 12 kilómetros, según la agencia meteorológica japonesa.

Las autoridades meteorológicas advirtieron a los habitantes de posibles réplicas y corrimientos de tierra en los próximos días, pero afirmaron que no había riesgo de tsunami.

El portavoz del gobierno, Hirokazu Matsuno, declaró a la prensa en Tokio que había sido informado de la muerte de una persona y de “múltiples inmuebles derrumbados“.

[plr_enestemomento link_format=”2” /]

La víctima se cayó de una escalera, dijo a la AFP un funcionario de gestión de crisis, añadiendo que otras 21 personas habían resultado heridas.

La agencia local de bomberos y gestión de catástrofes declaró que al menos tres inmuebles colapsaron y dos personas habían quedado atrapadas en su interior.

Una de ellos había sido sacada de entre los escombros y enviada al hospital, y los equipos de rescate buscaban a la segunda.

Imágenes de la cadena nacional NHK muestran casas tradicionales japonesas de madera destruidas o inclinadas, con ventanas rotas y tejados dañados.

En tomas aéreas, se puede ver la ladera de una montaña derrumbada.

El viernes es un día festivo en Japón y mucha gente viaja por ocio o para visitar a la familia.

Se interrumpió la circulación de los trenes de alta velocidad entre Nagano y Kanazawa, un popular sitio turístico, según la empresa de ferrocarriles, Japan Railway.

El sismo alcanzó el nivel 6 de la escala japonesa Shindo, que llega hasta el 7, en la ciudad de Suzu, en Ishikawa, lo que significa que podría causar importantes corrimientos de tierra.

Los terremotos son frecuentes en Japón, que se encuentra en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica.

Sin embargo, el país asiático cuenta con estrictas normas de construcción para garantizar que los edificios puedan resistir fuertes sismos y realiza periódicamente simulacros de emergencia.

#Sismo: de M 6.2 – near the west coast of Honshu en #Japon🇯🇵.

Imágenes del fuerte movimiento que vivió el país el día de hoy.

📅2023-05-05

⏰05:42:04 (UTC)

📍37.540°N 137.305°E

🔸️8.7 km depth#EG #Georiesgos #earthquake #jishin #quake #temblor #terremoto #SePreventivo pic.twitter.com/vRkZCx1yP0

— ESPECIGEST (@ESPECIGEST) May 5, 2023